Así es el amor

Celos, malditos celos

Valeria de la Espirella - @SolteraDeBotas

El dramaturgo William Shakespeare llamaba a los celos ‘el monstruo de los ojos verdes’, quizá porque es una emoción perturbadora que te transforma y saca lo peor de ti, o porque en la mayoría de las ocasiones te hace ver cosas que no son reales.

Casi todos hemos sentido celos: esa punzada en el pecho, la ansiedad que carcome, pensamientos que dan vueltas y vueltas, y, sobre todo, el miedo a perder al ser amado.

Este sentimiento, que ha sido el protagonista de libros, obras de teatro e infinidad de canciones, hace parte del instinto de supervivencia y es una reacción de nuestra esencia más primitiva. Intentamos conservar aquello que vemos como propio.

Tanto los humanos como otras especies animales los manifestamos, así que se podría decir que es natural, pero es bueno aclarar que hay celos de celos. Están los normales y los enfermizos, que tienen la capacidad de minar una relación, desencadenar comportamientos obsesivos y hasta llevar a la muerte: piensen en las historias detrás de decenas de feminicidios y crímenes pasionales.

En nuestra cultura ‘latinoardiente’, el amor es sinónimo de posesión, así que celar a la pareja es una forma (bastante tóxica) de manifestar que es nuestra y que nos importa mucho.

Recuerdo una celebración con la gente de la oficina en la que uno de mis compañeros me preguntó si mi pareja me había dado permiso para salir de noche. Yo hice cara de “¡¿Qué?!” Y le dije: “Yo no tengo que pedirle permiso a nadie”. Entonces, varios de los hombres y mujeres allí presentes confesaron que mintieron en sus casas para poder salir, ya que sus parejas eran muy celosas.

Muchas relaciones alimentan este sentimiento nocivo, en vez de enfocar sus energías en cultivar la confianza y dedicar tiempo para fortalecer la comunicación, lo cual facilitaría un diálogo maduro sobre los acuerdos de fidelidad que quisieran tener y respetar. Así se ahorrarían muchos malentendidos y desgaste emocional.

Más allá de las dinámicas de pareja, hay quienes viven en un estado permanente de obsesión y paranoia. Padecen un trastorno llamado celotipia, que los lleva a imaginar toda clase de situaciones, a invertir demasiado tiempo en vigilar al ser amado y a oler su ropa, revisar su celular y ‘stalkear’ sus redes.

Esta enfermedad hace que aquellos que la sufren le prohíban a su pareja andar con cierta gente o ponerse ropa sexy. Intentan aislarla del resto del mundo y le envían mensajes repetitivos para saber en dónde está y con quién. Sus reacciones suelen ser impulsivas y explosivas, al estilo del Hombre Increíble. Montan películas con un nivel de detalle que les ganan a Steven Spielberg y James Cameron juntos, y no hay poder humano que les saque dichas ideas de la cabeza.

Las personas que expresan celos malsanos piensan que la sensación se calmará cuando su pareja se comporte tal y como ellas quieren, no comprenden que algo anda mal y necesitan ayuda profesional. Su cerebro se mantiene en un estado de alerta permanente, así que cualquier situación tiene el potencial de convertirse en una supuesta infidelidad.

Los celos enfermizos tienen muchos orígenes: una baja autoestima, las situaciones que se pudieron vivir en la infancia, la idealización de la pareja, un trastorno obsesivo compulsivo, la educación sentimental basada en el apego, el machismo, las infidelidades del pasado...

Para saber si sufres de este trastorno, pregúntate con qué frecuencia sientes celos. Es diferente experimentarlos esporádicamente a tener el hábito de fiscalizar a tu pareja. Pero independientemente de cuál sea tu caso, ten presente que una relación afectiva consiste en acumular buenos momentos, no en ser dueño de una persona o depender de ella.

El amor bonito es como una planta: si se le quita el sol y el oxígeno, se marchita, se apaga, se muere. Hay que aprender a amar en libertad, entender que todos necesitamos espacio, tiempo y amistades propias.

Cuando una persona reconoce que tiene un problema, tiene la posibilidad de cambiar y moderar su comportamiento. Ya dado el primer paso, puede buscar diferentes alternativas: desde la psicoterapia –para encontrar la razón de su conducta, fortalecer su autoestima y su inteligencia emocional–, hasta practicar técnicas de respiración y relajación –que pueden ayudarle a dejar de actuar por impulso–. Hay narcisos cuyos comportamientos descarados dan pie a la desconfianza, pero, para un celópata, la mayoría de las situaciones son falsas alarmas.

Por el otro lado, quien sufre de acoso y tiene una pareja ‘hipermegacelosa’ debería poner límites, buscar el diálogo, encontrar posibles soluciones. Si la contraparte mantiene la cantaleta, hay que cortar la relación de raíz. Nadie debe permitir que atenten contra su autonomía y su paz.

