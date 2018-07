Columnista

Consultorio de la doctora Corazón: "Le pegué una cachetada y él me la devolvió dos veces"

María Pasión

Querida Doctora Corazón:



Te cuento que mi pareja nunca fue muy detallista, y ahora menos, gracias a que ya conseguí un empleo estable en el que me pagan bien. La monotonía se apoderó de la relación porque usualmente él nunca tiene dinero, es ingeniero industrial pero no le gustan las reglas empresariales y prefiere trabajar como independiente (cosa que me desmotiva porque pienso que sus negocios no son tan rentables y al contrario esta desaprovechando su carrera). Muchas veces trate de hablarlo pero pues el dice que no cambiará.



Por otra parte, él siempre me ha criticado mi físico porque no me parezco a las modelos de tv, antes era muy flaca y ahora soy gorda y eso es algo que me ha afectado mucho.



Y para finalizar, él siempre ha sido muy brusco, siempre me logra dominar con su fuerza (eso algo con lo cual no puedo competir) y es muy ventajoso en ese tema. Un día estábamos en su cama y yo le dije que se fuera a lavar los dientes, un poco molesto me dijo que si pero que le diera un beso y en ese momento me mordió muy duro la boca. Yo reaccioné y le pegue una cachetada, él me la devolvió dos veces. Yo me puse muy brava y desde ahí no volví a su casa. En ese momento me pidió una disculpa poco sincera y luego me dijo que si no le gustaba como era él ¿Por que motivo seguía con él?



El miércoles de esta semana decidí terminarle, tan solo necesito un poco de ayuda para no volver con él, ya que para mi es muy difícil porque es él único hombre con el que he estado.



Tan solo el hecho de escribirte me hace recordar los motivos para no volver con él.



Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia y espero que algún día llegue el hombre que me haga "potenciar el alma, me haga reír y me haga sentir que estoy viva una sola vez" (Esta frase tuya me encantó).

***

Querida lectora:

Gracias por decidirte a hacer una consulta por carta.

Veo con preocupación que tu relación ha caído ya en el irrespeto y en la violencia. Esta es una señal gravísima que activa las alarmas más importantes en las relaciones de pareja. Este será el punto de partida para contestar a tu consulta.

Nunca en una relación se puede consentir el matrato, y eso incluye el maltrato físico. Ni tú puedes pegarle cachetadas a él, ni él tiene que devolvértelas. El diálogo es lo que mantiene la comunicación entre seres humanos. En este caso las disculpas por ambas partes son necesarias. Por último, si vuelve a repetirse el maltrato físico, la relación se puede dar por terminada.

Si tú tienes un trabajo estable y una independencia económica eres libre de depender solamente de tus ingresos, de tu valor profesional y de tu carrera. El problema en muchas relaciones es que al presentarse una dependencia económica en una de las partes, el que depende está en desigualdad de condiciones y no es el ideal. La gran mayoría de relaciones dependientes subsisten por esta falta de recursos de la parte que no produce suficiente. Yo te felicito porque tú puedes hacer lo que te apetezca, porque has llegado lejos y porque te das cuenta de cómo quieres vivir siendo una mujer productiva. Si, en cambio, él no lo es, pregúntate qué es lo que le falla y si puede ponerse las pilas para cambiar y activarse económicamente. Todo está relacionado, todo es actitud, ganas de emprender, esfuerzo y sobre todo tener alineado la cabeza, el cuerpo y el corazón.

Criticar el físico es una forma de romper la autoestima de nuestra pareja. Si tu pareja no tiene el físico que a ti te gusta, pregúntate por qué estás con el o con ella. Considero que el físico es importante pero no es lo que mantiene vivo el amor. De hecho, una bella persona es bella por lo que te hace sentir, lo que te hace soñar y la forma en la que comparte su amor hacia ti.

Si tú estás a gusto contigo, con lo que haces y con tu físico, lo mejor es que pongas todo esto en valor, ámate en cada célula que tienes. Date la oportunidad de estar con alguien que te ame desde la cabeza al pie.

Gracias por leer mis cartas y por haber hecho esta consulta por carta. Vuelvo a decirte la frase que te gustó. Estas viva solo una vez. Vive tu vida tal y como la deseas y no pierdas el tiempo en relaciones que no tienen ningún atractivo para tu cabeza, tu cuerpo o tu corazón.

