Creo que estoy enamorada de mi mejor amigo

María Pasión

"Mi mejor amigo y yo llevamos una amistad de once años. En todo este tiempo hemos pasado por varios noviazgos con personas diferentes, etapas de cambio y madurez, y obviamente llegarnos a conocer como a la palma de la mano. Él sabe un montón de mí y yo de él.

Todo comenzó porque en una de esas noches de fiesta las cosas se tornaron extrañas, terminamos en besos por aquí y por allá, y al final salimos. Aclaro que en este momento sé que lo quiero como algo más que amigo, pero es algo que descubrí con el tiempo.

Pero no todo es color de rosa, él viene cargado de una pasada relación sentimental que lo lastimó demasiado y a la que aún sigue apegado. Tuvimos varias discusiones y roces entre nosotros porque yo acababa de terminar con un novio, él estaba apegado a esa relación, y además, yo salí con uno de sus amigos, esa situación lo llenó de inseguridades.

No sé que pasó, de un momento a otro dejamos de hablarnos por casi seis meses, él no me respondía los mensajes en whatsApp, ni las llamadas. Hasta hace quince días apareció de la nada. Yo estaba en una fiesta con una amiga, me llamó y dijo que llegaba, (llegó con el amigo con el que alguna vez salí). Pensé que me buscaba con el ánimo de reanudar la relación de amistad que teníamos, porque tengo que ser clara y es que lo extraño mucho como amigo y persona cercana a mí, pero no fue así. Me dió un beso de repente, a escondidas de su amigo que también estaba tratando de besarme, pero no me gustó, le expresé mi inconformismo acerca de la situación. Sí él hubiera sido claro con su amigo, yo no tendría que pasar por semejante momento tan incómodo. No dijo nada al respecto.

Ellos dos y mi amiga ya estaban borrachos, sin embargo poderlo abrazarlo y decirle con eso lo mucho que lo extrañaba era suficiente para mí. A la final, él se quedó dormido en una silla del bar y justo en eso momento me di cuenta que era probable que no recordará nada. Así fue, se hace el tonto o no se acuerda de lo qué pasó, ni siquiera de lo que le dijo a mi amiga sobre mi, "me estaba probando" aún no sé en qué forma y mucho menos después de ese beso. Al día siguiente me invitó a dar un paseo en bicicleta y como no pude ir, regresó el silencio absoluto. Hasta el día de hoy no sé nada de él, no responde nada de nuevo...

¿Qué no estoy viendo? ¿Qué estoy interpretando mal? ¿Qué piensa o quiere hacer?¿Qué quiere conmigo? ¿O qué no quiere?

Este tipo me tiene perdida, lo conozco hace mucho, pero no sé cómo leerlo. No sé si debo dejar de esperar y tomar la iniciativa para reanudar esta relación o voltear la página y seguir adelante.

Muchas gracias por ayudarme con tu respuesta".



Querida lectora, gracias por enviar tu carta a mi consultorio.

Como yo lo veo, estas relaciones son difusas y si ninguno se esfuerza por definirlas se vuelven un poco disparatadas. A veces uno quiere algo más, a veces es el otro, y en definitiva se juega con el nivel de compromiso, con los olvidos y con los cambios de ambos para no tener que dar explicaciones.

Mi consejo es que las explicaciones siempre son la base de las relaciones.

Si tú no sabes qué esperar, tampoco tendrás claro qué puedes dar.



Estas preguntas que me has hecho son las que yo le haría a él:

¿Qué piensa o quiere hacer el?¿Qué quiere conmigo? ¿O qué no quiere?

Los amigos representan un apoyo clave para nuestra vida. Nos escuchan, nos acompañan y nos apoyan de forma incondicional. Un amigo no se va de nuestro lado de la misma forma que puede irse una pareja. Los amigos duran para siempre (quizá sea el tipo de amor más largo que exista después del amor entre familiares) pero al cambiar el chip de amigo a amante hay que entender que algunas cosas no van a ser iguales. Tu tarea es elegir si quieres un amigo o una pareja en este caso.

Cuando tengas respuestas, sabrás actuar.

Antes, estarás dando palos de ciego como si tu corazón fuera una piñata.

Espero que puedas aclarar las cosas, y mi consejo es que lo hagas en un entorno donde no haya mucho alcohol, pues ya he leído tu historia y puedo asegurarte que puede interferir en la forma de actuar y de decidir en ustedes.

Espero de corazón que mi consulta por carta te haya sido de ayuda.

María Pasión

Doctora Corazón

