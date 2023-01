El amor: ¿Por qué nos cuesta tanto definirlo?

Hace poco estuve en una entretenida conversación sobre el momento en el que el amor termina, en el que cada uno de los involucrados tenía los supuestos mensajes para identificar el fin de una relación amorosa.

Pero aquí va mi pregunta: ¿qué es amor? Según la Real Academia Española, es el “sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser”. Es decir, a partir de una insuficiencia buscamos a otro que nos llene y nos torne para nosotros mismos.

Es en definitiva el famoso mito de la media naranja. Tal vez ahí, en esa definición, o en otras tantas que van desde vibración, emoción o sensación, esté el gran detonante de muchas desilusiones y sufrimientos.

Cada persona tiene un concepto distinto sobre el amor, pero todos coinciden con aspectos de la propia personalidad y proyectan que esa persona (el otro o la otra) le va a llenar todos sus vacíos e insuficiencias, y tendrá el poder de hacerle sentir felicidad. Uff… cuánta responsabilidad y exigencias ponemos sobre la pareja.

Lo que llamamos lo más lindo de la vida termina siendo una cobranza constante, en la que el elegido debe amarnos de vuelta, ser fiel, ser amigo, ser amante, ser compañero y ser responsable. Amamos desde la cobranza y no desde lo que debería ser sano, que es aprender. El amar no es cobrar, ni esperar y mucho menos imaginar. En definitiva, es descubrir y aceptar al otro como es y no como nos gustaría que fuera.

En el instante en que podamos amar así, muchas relaciones funcionarán de verdad y tanto sufrimiento que vemos hoy en día quedará atrás. Finalmente, seremos libres para ser quien somos y para amar al otro como es.

Autora de la columna: Flavia Dos Santos.