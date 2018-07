Me hace el amor de una forma maravillosa, ¿es malo?

María Pasión

Doctora corazón:

La verdad, nunca me vi escribiendo una carta como lo hago ahora, pero hay algo en mi relación de pareja que me inquieta.

Tengo una relación desde hace, un poco más de 4 años con un hombre muy especial. En él he encontrado mi complemento perfecto, nos entendemos muy bien en todo y estamos proyectando una vida juntos.

Más, sin embargo, el tema sexual es lo que me preocupa y no porque no nos entendamos en la cama, todo contrario, nos entendemos muy bien. Esto es lo que ha hecho que me vuelva, por así decirlo, "adicta" a tener relaciones con él, pues no sólo es sexo, me hace el amor de una forma maravillosa, sólo él me ha hecho sentir tan bien.

Usted se preguntará ¿eso que tiene de malo?, pero lo que pasa es que siento que lo presiono mucho para tener relaciones, y él nunca ha sido el tipo de persona que piense mucho en el sexo, esta es una de las cosas que me ha gustado de él, pues si se da bien y si no también.

No estoy diciendo que yo solo pienso en eso; claro que disfruto muchísimo de su compañía y de cada instante a su lado, pero siento que me hace falta más el sexo a mí que a él y eso me tiene confundida, en ocasiones hemos discutido por ese tema, pues, si yo no soy, la que la mayoría de las veces inicia el momento, él no lo hace. Si es por él puede pasar mucho tiempo sin nada de nada. ¿Seré yo la del problema? ¿Qué debo hacer? Lo hemos hablado y le he expresado lo que siento, a lo que él me ha dicho que va a mejorar en ese aspecto para proporcionar encuentros más a menudo, pero las cosas siguen igual.

Querida lectora,

Es maravilloso que tengas una vida sexual tan placentera y que seas tú quien la promueva.

No tengas ningún inconveniente con esto. La libido no siempre es igual, y así como ahora estás con las ganas a todo timbal, en otro momento eso puede cambiar (y cambia, te lo garantizo) y será él quien tenga más iniciativa.

No hay nada de malo en ello. Sólo deja que las cosas vayan sucediendo y disfruta de tus encuentros sexuales con intensidad y amor.

Ojo, las adicciones sexuales son otra cosa. Llamamos adicción sexual al estímulo constante que puede traer problemas más allá de la cama, es decir, en tu trabajo o vida personal.

Si ese no es tu caso, no tienes una adicción y puedes estar 100% tranquila.

Si tienes dudas al respecto y quieres ampliar la información sobre este asunto, te recomiendo mi libro Sexo sin comillas (Intermedio Editores) para que conozcas más a profundidad lo que te pasa y despejes tus inquietudes.

Muchos hombres y mujeres estarían encantados de estar con alguien con iniciativa y buen desempeño en la cama. Vívelo como un don íntimo y compártelo con todo tu amor con tu pareja.

Gracias por enviar tu carta de consulta.

Un abrazo de todo corazón.

Ya puedes reservar tu consulta por carta

Consulta los términos y tarifas: www.mariapasion.design

Whats app (34) 616 838 002

[email protected]