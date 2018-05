No tengo sexo con él hace más de dos años

María Pasión

¡Hola, María Pasión!



Gracias por tus artículos.

Mi situación es un tanto complicada y te la voy a contar:

A los 16 años conocí a mi esposo. Es un hombre maravilloso y, aunque es un poco mayor (me lleva 12 años), desde el principio me hizo saber que lo nuestro iba a ser para siempre. Me presentó a su familia y todo fue muy formal y conservador.

Duramos casi 3 años de novios. En ese tiempo tuvimos relaciones esporádicas, como yo tenía poca experiencia pues no vi nada anormal.

Nos casamos y llevamos 15 años de matrimonio y dos hijos, que fueron concebidos con ayuda médica.

Desde el principio empezaron los problemas íntimos, alcanzamos a durar más de 2 años sin contacto físico y yo empecé a pensar que esto no podía estar bien. Las peleas iban y venían, así que decidimos acudir al médico para descartar todas las posibilidades y encontrar qué provocaba esto. Todos los exámenes a nivel físico salieron bien, entonces la conclusión es que es un problema psicológico de él.

Esta es la hora y seguimos con el mismo problema, agregándole que ahora soy yo la que ya no quiero seguir con él, me cansé, pero me atan mis hijos. Como dije antes es un excelente hombre y padre, me trata muy bien, no nos falta nada, cuando nació la niña mayor me retiré del trabajo y desde entonces él asume todos los gastos, pero me siento tan infeliz. La verdad estoy muy confundida y no quiero que mis decisiones afecten a mis hijos que aman a su papá.

Necesito una consulta contigo.

Querida lectora,

Leyendo atentamente tu caso puedo responderte que lo que te pasa es habitual, aunque lo habitual no siempre es positivo.

No tener relaciones sexuales con tu pareja es señal de alarma.

Las parejas se basan en la comunicación y cómo no, en el contacto. Cuando se prescinde del sexo se está dejando atrás lo que une de forma más clara a la pareja.

¿Te has preguntado cuándo se sabe que dos personas forman una pareja?

Si estás pensando en el contacto físico es porque esa es la razón que une como el pegamento a las parejas. Todo lo demás se llama amistad: la unión más noble que existe en la naturaleza porque suele ser la más generosa e incondicional. Pero volvamos a tu caso. Sin sexo, no hablamos de pareja.

Entiendo que no has querido plantearte otras opciones por el tema de tus hijos, y ese pensamiento de ponerlos en primer lugar es apenas natural, pero el día en que tengas que hacer tu balance de tu matrimonio llegará y es bueno que te prepares para tomar decisiones.

En cualquier caso, padre para tus hijos habrá siempre y eso no se desaparece por cambiar de pareja. Craso error frecuente que hace que las mujeres no tomen decisiones por miedo.

A lo mejor ha llegado el momento de que empieces a pensar cómo puedes convertirte en una versión más productiva de mamá y que te incorpores a trabajar de nuevo. Este paso te evitará pensar que como no produces, no puedes vivir de forma independiente.

La parte que más me preocupa es que me dices que eres infeliz.

Mi consejo es que tu felicidad es lo primero, la felicidad no te la da nadie, te la proporcionas tú en base a tus decisiones claras, a lo que quieres para ti. ¿Te has preguntado qué es lo que quieres en tu vida?

Los hijos no piensan por ti, tú piensas por ellos, y muchas personas se abstienen de tomar una decisión con la excusa de que los hijos están pequeños o están en el medio. Los hijos van a estar ahí, a tu lado, pero el tiempo sí se va a terminar y tu decisión se va a prolongar hasta que despiertes.

Trabajar el tema de tu pareja a nivel físico es algo que puedes hacer, y también abrir un canal de comunicación y desatascar tu matrimonio atendiendo a cada uno de los dos, a sus prioridades y puntos fuertes, es la primera opción que te aconsejo.

Te recomiendo mi libro Sexo sin comillas si deseas ampliar información y conocer todo lo que opino sobre la importancia del sexo en las parejas.

La segunda opción, más compleja en principio, pero beneficiosa al final, es la de despedirte de esta pareja.

Sea la decisión que sea, cuentas con mi ayuda.

Pero recuerda:

Una pareja sin sexo es como una pareja de amigos, o quizá de hermanos.

¿Eso es lo que quieres en tu matrimonio?

