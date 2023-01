Ya vas a ver, Shakira:el trasnochado despecho por Piqué está arruinando su carrera

La decadencia tiene muchas formas, no todos los derrumbes son iguales. Lo mismo aplica para el éxito. Shakira logró llegar a la cima con canciones que cada día suenan mejor. Revisar a sus clásicos o descubrir algún tema en sus discos prePiqué se siente como adivinar el final de una buena película.

Lee aquí: ¿Canción de Shakira generó debate en el Vaticano? El mensaje que creó polémica

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Shakira ha escrito mucho, su universo es inagotable. Pero hay que reconocer que su pozo creativo se está secando, lo grave es que cada que saca una canción, de inmediato se viraliza. La espuma de la fama envuelve al hit como si se tratara de una obra maestra.

🎶 La barranquillera @shakira lanzó la noche de este miércoles, junto al productor argentino Bizarrap @bizarrap, la BZRP Music Session #53, otro tema dedicado a su expareja en el que nuevamente conocemos detalles de la ruptura con Piqué. pic.twitter.com/8SWr4hgTVX — Revista Cromos (@RevistaCromos) January 12, 2023

La nueva con Bizarrap es la segunda cachetada para este ex fan de Shakira en potencia. No me gusta en lo que se ha convertido la barranquillera. A veces pienso que es una doble muy rentable, que la que veo no es la Shakira de versos únicos ni la artista que así definió Gabriel García Márquez: “La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”.

El tumor por la separación de Gerard Piqué hace metástasis, al punto que es inevitable pensar en el ex jugador de Barcelona cada que la veo. Sus letras recientes no se impregnan, son vacías, quizás la única facultad que tienen es que parecen-lucen poderosas. Pero no lo son.

Más bien son muestras de su crisis creativa. En este momento me pregunto si no estamos asistiendo a su “juanesización”…Ahora mismo brota este verso de Día de enero (“ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas…”).

Ojalá Shakira lo cante frente al espejo. Piqué es un fantasma que la nubla, no puede ser posible que ella no se dé cuenta. Le vendría bien retornar a sus raíces, terminar de sanar, llamarse a un retiro a ver si recupera un porcentaje de su petróleo para escribir canciones.

Antes de despedirme, les comparto las presuntas mejores frases de la canción que motivó esta columna. Ustedes me dirán si son tan geniales como para graduar esta pieza de clásico o de bodrio.

1. “Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

2. “Cero rencor, bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni que es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22″.

3. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”

4. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también, fotos por donde me ven aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también”.

Autor de la columna: Alberto Ochoa Mackenzie.