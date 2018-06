Si me presenta como amiga, ¿es porque no está enamorado de mí?

María Pasión

Doctora:

Tengo el corazón roto y es porque la única relación valiosa que he tenido en mis 35 años de vida, terminó. Duramos 3 años de novios y siento que hice todo lo que pude haber hecho para que se quedara a mi lado por siempre. Así lo soñé, pero su sueño era diferente, él quería seguir disfrutando de su "juventud" (tiene 35) y su carrera, y yo no estoy en sus planes ni ahora, ni más adelante. No está enamorado de mí.

Tuvimos una relación hermosa y cuando pienso hacia atrás no entiendo.

¿Qué cosa es el amor para los hombres? Si éramos un par de cómplices día y noche, no sé qué hice tan mal... Él tampoco me lo dijo, de hecho para él soy una maravillosa mujer y ser humano, por eso no entiendo la decisión que tomó. Lloró mucho el día que me lo dijo, pero ahora no sé si su sentimiento era de culpa.

Días pasados unos amigos lo vieron con alguien en un centro comercial. Él les argumentó que sólo era una amiga, una "casualidad". Obviamente me desilusioné aún más y he llorado mucho.

Mi problema es que no he podido desconectarme de él porque trabajamos juntos en un proyecto que ninguno puede abandonar, perderíamos mucho dinero. No sé cómo hablarle, cómo tratarlo, quisiera decirle todo lo que me pasa por la mente, pero ya para qué.

Me escribe por WhatsApp solo de temas laborales y me duele mucho su lenguaje e indiferencia. No entiendo por qué a mí me duele tanto esta separación, teniendo en cuenta todo lo que vivimos en tres años, y él puede estar tan normal.

Gracias por hacerme esta consulta por carta:

Querida lectora,

Muchas gracias por solicitar tu consulta por carta.

Ahora voy a ir por partes en tu caso.

1. No hay amores eternos: el amor dura lo que dos personas comparten, se aman y se acompañan. Lucho para que las personas entiendan que el único amor eterno es el no correspondido. Ahora lo que puedes hacer es empezar a reestructurartsu vida después de este punto final que planteó esta relación. Puede que sea la primera, pero te garantizo que no será la única.

2. No sentirse enamorado no es un crimen: algunas personas se enamoran mucho más fácil que otros. Lo importante es que la honestidad esté por encima, y si él se define como no enamorado, no hay que crucificarlo por eso, sencillamente quiere enfocarse en otros aspectos de su vida, como ahora me gustaría que hicieras tú.

3. Si te presentan como una amiga: es señal de que ya pasaron los créditos 'The End'. No hace falta que te rasgues las vestiduras, ni que pierdas la confianza en ti. Es la oportunidad para que abras tu corazón y te llenes de ti misma.

4. Lenguaje de ex: Muchas personas me preguntan cómo le hablo, qué le digo, cómo le contesto. Mi estrategia para estos casos es que le hables con educación, sin rencor y sin entrar en cuestiones personales, de momento. Tu madurez se ve en la forma que tienes para comunicarte con tu ex.

5. ¿Qué hacer ahora? Enamórate de ti, invierte en ti, en tu corazón, en tus aficiones, amigos, relaciones personales y en lo que a ti te hace feliz. Si necesitas de mi asesoría personal, escríbeme.

¡Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo y mi consulta para que puedas salir adelante!

Ya puedes reservar tu consulta por carta o por whats app

Consulta los términos y tarifas: www.mariapasion.design

Pide tu cita: (34) 616 838 002

[email protected]