Tengo una relación a distancia y no confío en él. ¿Qué debo hacer?

María Pasión

Buenas tardes, Doctora María Pasión.

Le escribo porque quiero una consulta por carta con usted.

Tengo una gran confusión en mi cabeza. Hace más de un mes tengo una relación a distancia con un chico de USA. Cuando iniciamos esto, él me dijo que tenía algo que decirme, aunque todavía no se sentía listo para revelar su secreto. Pero que no quería ocultarme nada porque soy su novia.

Eso me ha llevado muchas veces a pensar que ese secreto debe ser muy grave para decirme que, si me lo confiesa, me perdería y que no quería perderme. Además, me dijo que uno de sus hábitos era pasar tiempo con chicas en la cama y supuestamente desde que me conoció, ha dejado de lado eso. Sin embargo, me dijo que tenía miedo de herirme por si una mala tentación le hacía retornar a tal hábito. Eso me ha generado cierta intranquilidad y decepción, mucho más por ser algo a distancia. Nos llamamos y nos vemos por videollamada, pero no sé, me siento muy intranquila y no sé si lo mejor es dar por terminado esto a pesar de que duela romper con alguien que a pesar de eso, me ha demostrado que me quiere.

Gracias.

Querida lectora:

Gracias por enviarme tu carta y darme a conocer tu caso.

Las relaciones a distancia son un poco más complejas que las demás porque necesitan un mayor mantenimiento para que no decaigan.

Esto es lo que conviene tener presente cuando se mantiene una relación por teléfono o por pantallas.

1. La confianza en una relación a distancia es lo que marca si se sigue o no.

Nadie quiere pasarse su vida chateando y sacando tiempo para videollamadas desde el trabajo cuando la pareja tiene como objetivo seducir a todo el que se le cruce por el camino.

2. Aprovechar el presente. Si tu vida se reduce a habar por teléfono y mandar 349 mensajes diarios, puedes caer en empezar a vivir una vida de sólo pantallas y olvidar tu presente. Mi consejo es que la comunicación con tu pareja no supere una hora al día. Esto te permite seguir estando en momento presente, salir con tus amigos, hacer planes y no ser una adicta a la videollamada o al chat. ¡Qué pereza de plan!

3. ¿Secretos entre parejas? Si es tu pareja no te guarda secretos. No te amenaza con contártelos y jamás los usa como herramienta de manipulación para seguir contigo. Si hay amor, no hay secretos. ¡Destapa la caja de Pandora antes de que sea tarde!

4. Si tenía muchas relaciones sexuales antes de conocerte y ahora no las tiene (esa es su versión) puedes tener una idea de lo que era su vida anterior. Las conductas sexuales no se cambian en un abrir y cerrar de ojos. Conviene saber si vas a tener una vida sexual a su lado o no, porque si no se van a ver nunca es como estar jugando a “Tengo novio pero nunca lo he visto”, algo que me parece un poco tonto. Si la relación tiene un por qué, lo propio es que se vean, que se encuentren y que compartan en vivo y en directo. ¡Todo lo demás es cuento!

5. La intranquilidad nunca es una buena aliada para amar. Si estás intranquila, lo mejor es que cojas el toro por los cuernos y te quites las dudas de una vez. Si esa es la persona que quieres, lucha por ella. Si ves que todo sigue sonando muy raro, evalúa si tiene caso seguir invirtiendo en esa relación con secretos y a distancia.

Quien tiene que estar convencida eres tú.

María Pasión,

Doctora Corazón.

