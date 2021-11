¿Cómo hacer albóndigas? Conoce el paso a paso aquí

¿Quieres hacer albóndigas y no sabes cómo? En esta oportunidad, te enseñamos a preparar unas deliciosas albóndigas de carne de cerdo y ternera para que le des un giro a tus preparaciones y conquistes el paladar de tus seres queridos.

En entrevista con la Revista Cromos, el chef Diego Ernesto Canchon nos contó los ingredientes y el paso a paso que debes seguir para hacer albóndigas caseras. ¿Listo para que se te haga agua la boca?

¡Comencemos!

Para 4 personas

Ingredientes

- 300 gr de carne molida cerdo

- 300 gr de carne molida de ternera

- 4 huevos

- 100 gr de queso parmesano

- 3 dientes de ajo

- 1 rebanada de pan de molde sin corteza

- Perejil picado

- ½ cucharada de comino molido

- 1 vaso de caldo de carne

- Leche

- Harina de trigo

- Aceite

- Sal y pimienta

- Vino tinto

Preparación

- En un recipiente pon el pan y sumérgelo en leche.

- En un bol agrega la carne de cerdo, ternera, el pan previamente empapado en leche, los huevos, el queso rallado, los dientes de ajo picados, el comino y el perejil picado,

- Mezcla muy bien todos los ingredientes, amasándolos, hasta tener una mezcla homogénea.

- Arma bolas con la masa. Las albóndigas deben ser de tamaño pequeño, así que asegúrate de que no tengan más de 4 centímetros de diámetro.

- Cuando las tengas hechas, pásalas por un plato con harina y cubre toda su superficie.

- En una sartén grande pon a calentar el aceite a fuego medio.

- Cuando el aceite esté listo, introduce con cuidado las albóndigas una por una.

- Déjalas dorar hasta que tengan un ligero color marrón por fuera, pero por dentro deben seguir crudas.

- No subas mucho la potencia del fuego para que la harina no se queme. Si no te caben todas las albóndigas al tiempo, dóralas en varios turnos.

- Saca las albóndigas y en el mismo sartén agrega el vino y deja que hierva para que se evapore el alcohol.

- Agrega el caldo removiendo con la ayuda de un batidor para integrar bien los ingredientes.

- Deja cocinar por unos minutos hasta que la salsa se espese.

- Luego agrega de nuevo las albóndigas y deja reducir.

- Durante ese tiempo las albóndigas terminarán de cocinarse.

¡Y listo!

Sirve, acompaña con arroz o ensalada y tu bebida favorita. Disfruta de unas exquisitas albóndigas.