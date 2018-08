5º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POR LOS DERECHOS HUMANOS

Daniela Castro: "Hay un aspecto sutil que proviene de mi aproximación femenina, al abordar el universo de los demás"

Diana Romero

¿Cómo se reflejan esas realidades, de las que la sociedad no quiere hacerse cargo, en su película?

No creo que la sociedad no quiera hacerse cargo, creo que es indiferente y esa indiferencia se debe en parte a tantos años de conflicto armado, en los que muchos colombianos supimos del tema por medio de cifras e imágenes de noticieros, no más. Considero que el aporte de La mujer de los 7 nombres es darle un rostro y un sentido humano a la historia reciente del país. (Lee también: Alejandra Quintana: "Debemos hablar en plural de “las mujeres”, ninguna de nosotras somos iguales").



¿Cuál es el papel de la mujer en su película?

La película es el relato de la vida singular de una mujer, que representa la de otras muchas. No solo aquellas que han vivido la violencia sino tantas y tantas mujeres latinoamericanas que han construido su identidad, o sus identidades, en los márgenes sociales.

¿Por qué cree que es importante que las mujeres hagamos cine?

Creo que lo importante es que se haga cine en Colombia. Aunque es reconfortante ver que en los últimos años hay cada vez más mujeres directoras, productoras y en otras tantas funciones requeridas por la industria, mi aspiración no es hacer una creación de género.

¿Cuál es su apuesta como directora de cine y como mujer en el tratamiento de los temas que expone en sus películas?

Evidencio que si hay un aspecto sutil que proviene de mi aproximación femenina. Una manera de abordar los universos de los otros desde detalles simples, desde una observación pausada y desde una experiencia profundamente emocional y poco pragmática.

¿Crees que el escenario actual de la cinematografía latinoamericana se está abriendo con fuerza?

Sin duda, en este sentido las cifras si ilustran el crecimiento de esta industria en la región. Además, el talento es innegable, cada vez reconocemos más directores latinoamericanos que están contando quienes y como somos. Lucrecia Martel, Ciro Guerra, Pablo Larraín, Clare Weiskopf, Laura Mora o Claudia Llosa, son solo algunos ejemplos de este fenómeno.