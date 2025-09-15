Daniela Galeano: una historia de fe y fuerza

A los 17 años Daniela Galeano Acosta tiene en la mirada la tranquilidad y fortaleza de quien ha superado una guerra que para algunos era imposible. Hace apenas unos años, los trastornos alimenticios la llevaron a un estado crítico: llegó a pesar 30 kilos y su vida estuvo en riesgo. “Yo me veía en fotos y pensaba que estaba bien. Hoy miro esas imágenes y digo: ¿qué me pasaba por la mente? No era consciente de lo que estaba viviendo”, recuerda con honestidad.

Daniela comparte con su madre el color de ojos verdes, la fortaleza y el recuerdo de la etapa más oscura de sus vidas: “Yo entraba a su habitación y sentía que en cualquier momento se me moría. Llegué a comprar aparatos para medirle los signos vitales porque vivía con miedo. Algunos médicos me decían que no había solución, que lo único era esperar. Pero yo veía que cuando iba al gimnasio se llenaba de vida, y me aferré a eso. Para nosotras, fue la luz en medio de la oscuridad”, rememora Sandra Liliana Acosta.

El gimnasio como refugio

Daniela y su familia llegaron a la sede Centro Mayor de Compensar casi por casualidad, recién inaugurada en ese momento. “La vimos tan bonita, tan llamativa, que le dije a mis papás: ‘Vamos a conocerla’. Cuando subí al tercer piso y vi el gimnasio, me enamoré por completo. Yo ya entrenaba en casa, pero no era lo mismo. Le pedí a mi mamá que me dejara entrar y desde entonces han pasado tres años”, cuenta Daniela.

Al principio pasaba horas en la zona de cardio, convencida de que debía bajar de peso. Hasta que un día decidió subir al área de pesas. “Yo les tenía miedo a las pesas, pero una señora le dijo a mi mamá que allá había entrenadores. Un día dije: ‘¿Por qué no?’, y ahora es la parte que más me gusta. Conocí entrenadores que me guiaron y me enseñaron, y poco a poco ese miedo se transformó en motivación”.

Entre esos entrenadores estaba Óscar Eduardo Díaz, pedagogo y docente de Compensar, quien pronto notó en ella algo especial. “Era callada, siempre pedía ayuda con una mancuerna o con algún peso, pero con una disposición única. Poco a poco fuimos creando un vínculo de confianza. Hasta que un día su mamá me pidió que asumiera su entrenamiento personalizado. Ahí entendí que había una historia detrás, y que necesitaban más que rutinas: necesitaban acompañamiento real”, recuerda.

Una batalla compartida

Lo que siguió fue un proceso integral: planes de entrenamiento diseñados con cuidado, acompañamiento en alimentación, compromiso de toda la familia y una disciplina diaria que cambió la vida de Daniela y la de su familia.

“Mis papás fueron esenciales”, dice Daniela. “Me pusieron horarios de comida y ellos se adaptaron conmigo. Me decían: ‘No importa cuánto cueste, lo importante es que estés bien’. También me aferré mucho a Dios y a la fe. Ellos, junto a mis entrenadores y Compensar, fueron mis grandes aliados”.

Sandra lo confirma: “Un día le dije: ‘¿Sabes qué, Daniela? Vamos a vivir’. Si Dios decidía llevársela, lo aceptaría, pero mientras tanto íbamos a luchar juntas. Y así fue. Cambiamos nuestros hábitos, aprendimos de nutrición y de disciplina, y día tras día vimos cómo se fortalecía. Fue como verla renacer”.

Óscar lo vivió con intensidad: “Cuando empezamos, Daniela tenía apenas un kilo de grasa en el cuerpo. Su fuerza muscular era bajísima. Planeamos paso a paso, con objetivos claros, y ella siempre estuvo dispuesta a dar lo mejor. Me escribía siempre para preguntarme qué podía entrenar o qué podía comer. Esa constancia fue la clave”.

El renacer

Hoy, Daniela ha alcanzado un peso saludable y un aumento notable de masa muscular. Pero más allá de la transformación física, ha recuperado la confianza y el rumbo de su vida. “Descubrí que el ejercicio no es solo para tener un buen cuerpo, sino para crecer mental y emocionalmente. Ahora lo veo como un trabajo en mí misma”, asegura.

Daniela convierte su historia en esperanza para quienes enfrentan dificultades extremas. Fotografía por: José Vargas Esguerra – El Espectador

La experiencia también le permitió descubrir su vocación. Comenzó sus estudios de profesional en deporte en la Universidad Compensar, convencida de que quiere acompañar a otros en procesos similares. “Me enamoré del deporte, descubrí capacidades que no sabía que tenía y decidí que quiero ayudar a las personas con lo que yo aprendí. Esa es mi meta de vida”.

Una inspiración para otros

La historia de Daniela es un mensaje de esperanza para quienes enfrentan trastornos alimenticios o cualquier situación límite. “Hay que dejar de compararse con lo que muestran las redes sociales. El proceso está en uno mismo. No se trata de castigarse ni de restringirse, sino de avanzar poco a poco, con disciplina y amor propio. Sí se puede salir adelante”, dice con convicción.

Su madre también envía un mensaje a otros padres: “Los hijos son el regalo más grande de Dios. No importa el dinero ni las dificultades, lo que ellos necesitan es amor, compañía y apoyo incondicional. Yo hoy puedo decir que mi hija volvió a nacer, y que este proceso nos hizo más fuertes como familia”.

Óscar, su entrenador, concluye con orgullo: “La historia de Daniela refleja el ADN de Compensar: acompañar y transformar vidas. Ella es la prueba de que con disciplina, fe y apoyo es posible lograr cambios duraderos”.

Con serenidad y certeza, Daniela mira hacia el futuro y sonríe: “Estoy emocionada porque ahora puedo mostrarle a la gente que hay otra manera. Con ejercicio, alimentación y disciplina, la vida puede cambiar. Yo soy testimonio de eso”.