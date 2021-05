¿Disney debería eliminar la escena del beso de la película Blancanieves?

El beso del príncipe a la protagonista es debatido en redes sociales. Para varios usuarios, al no ser consensuado, Disney debería eliminarlo de la cinta.

Según la Real Academia Española, el consenso es un “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. Su ausencia abre la puerta a situaciones adversas. Una puede ser la imposición de una voluntad sobre otra. Justamente de una supuesta falta de consenso vinimos a hablar.

Se trata de la película animada Blancanieves. En la retina del espectador está el beso de los protagonistas. A raíz de la reapertura del parque de diversiones Disneyland, varios usuarios revivieron la escena y pusieron un debate sobre la mesa.

Le puede interesar: Gina Carano, actriz de Disney, fue despedida por publicar mensajes de odio

En la atracción El deseo encantado de Blancanieves, una de las más visitadas de Disneyland, se muestra el beso del Príncipe Azul a la protagonista que aparentemente está muerta. Aquel gesto, considerado durante décadas como una muestra de afecto real y verdadero, hoy es visto por algunos como la idealización de las ideas machistas en el amor.

En redes sociales varios usuarios lo consideran un beso no consensuado que debería extraerse de la película animada. “Blancanieves está dormida y, por lo tanto, el beso no fue consensuado. No puede ser amor verdadero si solo una persona, en este caso el príncipe, sabe lo que está sucediendo”, expresaron las periodistas Julie Tremaine y Katie Dowd en un medio de San Francisco.

“¿No acordamos ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante y que enseñar a los niños que besar a una persona, si ambos no están de acuerdo, no está bien? Es difícil entender por qué Disneylandia en 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, especialmente dado el énfasis actual de la compañía en eliminar escenas problemáticas de atracciones”.

Lea también: Demi Lovato, Bella Thorne y otros casos que denuncian abuso sexual en Disney

Disney, la compañía propietaria de la cinta, no se ha pronunciado. En el pasado ha emitido advertencias en sus películas que estereotipan a comunidades. “Como parte de nuestro compromiso continuo con la diversidad y la inclusión, estamos en el proceso de revisar nuestra biblioteca y agregar avisos al contenido que incluye representaciones negativas o maltrato de personas o culturas”, señaló en 2020.

En referencia a la película La dama y el vagabundo, criticada por discriminar a la comunidad asiática, la compañía manifestó que “en lugar de eliminar este contenido, vemos una oportunidad para iniciar una conversación y un diálogo abierto sobre la historia que nos afecta a todos”.

¿Qué pasará con el beso a Blancanieves?