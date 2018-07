Nutrición

¿El azúcar es tan mala como dicen o su satanización es excesiva?

Carolina Sierralta

La nutricionista Juliana Mejía responde algunas preguntas sobre su uso. Comparte algunos consejos a padres de familia para alejarla de sus hijos y a consumidores frecuentes que no dimensionan su efecto en el cuerpo.

¿El azúcar debería restringirse por igual a niños y adultos?

El dulce es malo, muy malo, y uno como madre de familia finalmente se encarga de dañar a los niños. Le voy a explicar por qué: si usted logra que un niño no pruebe azúcar entre los 0 y los 5 años, ese niño no va a quererla nunca, justamente porque ellos no van a desarrollar el chip de “quiero azúcar”.

Uno al niño en su primer aniversario ya le está dando torta, le ofrece planes de comer helado el domingo y el abuelo le regala chupetines. Sí, esas son cosas que son agradables para el paladar, pero lo que el dulce hace en el sistema metabólico es muy grave. Todos deberíamos evitar a toda costa la ingesta de azúcar.

¿Qué piensa de la comida rápida?

Déjeme decirle que la hamburguesa no es comida chatarra. ¿Qué tiene una hamburguesa? Carne, lechuga y tomate, queso. Hasta ahí no tiene nada de malo, empieza cobrar valor de chatarra cuando el comensal le pone salsas, papas, gaseosa.

Si usted tiene un peso adecuado, ese es un gusto que aún con las papas se puede dar de cuando en vez, siempre que tenga normativas regulares de alimentación saludable. Si esos hábitos son recurrentes y todo el tiempo está pensando en hamburguesa, papas, pizza, helado, puede estar atravesando un trastorno de alimentación.

¿Qué recomienda hacer cuando cenamos pizza o hamburguesa?

Hay un dicho que dice "el que peca y reza, empata". Si va a comer comida chatarra, sencillamente al otro día debe desayunar y almorzar con fruta, y le aseguro que no ha pasado nada. La norma es simple: si consume pizza y cerveza, ya sabe que el precio a pagar es desayunar y almorzar con frutas.

¿Cómo educar a los niños para que tengan hábitos saludables?

Hay una franja bonita que entre los 7 y los 12 años, fácil de educar, pero también es una franja sensible a dañarse, porque sus mentes todavía están en espacios de formación. A esas edades se pueden formar criterios saludables. La educación realmente nace en el ejemplo de lo que el menor ve en casa. Si como hijo conoció las frutas y las verduras, de alguna manera ese niño o niña tiene lo va a replicar el resto de su vida. Pero si lo único que conoció fue la comida rápida…

¿Cuántas veces al día debe comer un menor?

Mínimo cinco veces al día, dependiendo de la edad. Un niño tiene más demanda energética que un adulto, que es de 2500 calorías. Una persona de 10 o 12 años tiene una demanda energética de cuatro mil calorías diarias. Está creciendo y sus músculos y huesos demandan mucha energía.

¿Por qué el dulce es tan adictivo?

El dulce lo único que logra es satisfacer un placer puntual de las papilas gustativas, no ejerce ningún beneficio en su sistema. Si tuviéramos la posibilidad de ver qué le ocurre al cuerpo cuando come dulce, se daría cuenta de las cosas tan graves que pasan.