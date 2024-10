El colombiano que destaca como gestor de talento latino en el mundo

Michael Gaitskell, es un colombiano graduado de Berklee College of Music y en los últimos 4 años se ha desempeñado como Experto en Desarrollo de Talento Artístico y Entretenimiento en el sello discográfico The Art House (Miami), bajo la guía del maestro, productor y compositor colombiano, Julio Reyes Copello. Igualmente, se desempeña como Director de Tour en el proyecto AmplificArte en España, un proyecto vanguardista en colaboración entre The Art House y la Fundación Princesa de Girona y respaldado por la familia real española.

Esta iniciativa educativa, transforma la forma de aprender y educar, utilizando la música como disciplina transversal para impulsar el desarrollo personal y el bienestar emocional de los jóvenes. Desde su lanzamiento en 2022 a día de hoy, con AmplificArte se ha logrado impactar positivamente a más de 19.000 jóvenes estudiantes entre los 12 - 24 años, en más de 30 centros educativos.

“Solo el año pasado logramos realizar más de 50 conciertos donde cultivamos la creatividad, la disciplina y el amor por el aprendizaje a través de la música, y al mismo tiempo impulsamos la carrera de nuevos talentos en estos shows. Soy un afortunado por haber sido gestor de este proyecto, pero no podría haberlo logrado sin la confianza y visión de mi mentor Julio Reyes Copello, su manager Andrés Recio y la Fundación Princesa de Girona” afirmó Gaitskell.

Michael se dedica principalmente a fortalecer conexiones y promover el desarrollo de artistas y empresas en la industria musical. Se ha destacado en el desarrollo de talentos para grandes sellos discográficos, incluido Universal Music Latino, colaborando en proyectos con artistas de renombre como la ganadora del Latin Grammy 2023 a Mejor Nuevo Artista, Joaquina, también Paola Guanche y las colombianas Ela Taubert y Jules (ex integrante de Ventino), entre otros, quienes han participado en varios de los conciertos de AmplificArte.

Su experiencia también se extiende al marketing, producción de videos musicales, gestión de sesiones de grabación con algunos de los artistas más influyentes (Will Smith, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Maluma, Bad Bunny, Cristina Aguilera, entre muchos), producción de eventos y música en vivo, reflejando su profunda pasión por la música y el arte.