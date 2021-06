“El perfeccionismo es un arma que hiere”: Laura Romero, autora del libro ‘Vuelve a ti’

¿Por qué leer Vuelve a ti?

Porque en tiempos donde el mundo te ha pedido que regreses a casa, donde te pide que mires hacia adentro, un mundo que te ha quitado las distracciones de salir, estar con muchas personas…es necesario que hagas el trabajo de volver a ti, revisar tus heridas y empezar el camino de sanarlas. Siempre he creído que la pandemia y la cuarentena fue un retiro espiritual obligatorio para la mayoría de las personas. Muchas decidieron mirar adentro y sanar, otras no. A las que están interesadas en hacer el trabajo de despertar, Vuelve a ti les da la bienvenida.

¿Qué tiene de diferente a Tu cuerpo te ama?

Tu cuerpo te ama es una invitación a hacer las paces con la vida, con tu cuerpo, con tu mente, con la comida. Vuelve a ti es un viaje que te invita a morir para que puedas renacer. Te habla de las ilusiones de seguridad que te da tu ego, de las falsas identidades que crees que necesitas ser para poder pertenecer y ser amada. Lo cierto es que la única forma de pertenecer es siendo fiel a ti, siendo tú, activando el poder de tu autenticidad y de regalarle eso al mundo.

¿Cómo es tu ritual para escribir un libro? ¿Bebes de otras fuentes? ¿A qué hora escribes?

Mi ritual de escritura me pide que me sienta en un escritorio, encienda una vela, un incienso, pongo el celular en modo avión y me disponga a escribir 30 minutos sin distracciones. Si logro eso, logré todo. Procuro hacerlo en las mañanas, ojalá antes de entrar en el mundo del celular, para tener la mente más despejada. Bebo de otras fuentes antes de emprender el viaje a escribir el libro. Mientras escribo prefiero no leer mucho de libros que toquen temas similares porque entra el síndrome del impostor y la comparación, entonces prefiero evitar. Siempre le agradezco mucho a mi mente porque escribir un libro requiere abandonar lo que es natural al ego que es: perfeccionismo, control, rigidez.

Hay un mensaje muy interesante en sus páginas, en una parte agradeces a tu mente. Este gesto la mayoría de las personas no solemos hacerlo. ¿Por qué llevarlo a cabo?

La mente puede ser nuestra aliada y llevamos una vida más fluida cuando así lo decidimos. Nuestra mente o ego no vino a ser nuestro enemigo. Hay que negociar con ella porque la mente, naturalmente, va a resistirse a hacer las cosas que el alma necesita hacer, como por ejemplo escribir un libro para expandir el mensaje que vienes a traer al mundo. La mente entrará en pánico, creerá que escribir un libro es muy peligroso para nuestra seguridad identitaria (¿qué van a pensar los demás?) entonces prefiere procrastinar, decir que mejor no, que no somos suficientes, que eso hay que dejárselo a las “verdaderas escritoras”. Negociar con ella y agradecerle es un acto de amor que nuestra mente aprecia y agradece. Al fin y al cabo, todas sus angustias, miedos, quejas y reclamos son peticiones de amor. Al final…todas las mentes de todos los seres humanos están buscando amor. Agradecerle es una expresión de amor.

¿Cómo puede ayudarnos Vuelve a ti en tiempos de desesperanza y encierro?

Vuelve a ti viene con un mensaje contundente y potente: estás sostenida, no importa lo que ocurra en tu vida. Estás sostenida por la vida, por la tierra, por la divinidad, por el universo, por dios, por el amor, como quieras llamarlo. No importa cuantas veces estés sintiendo que estás perdiendo el piso, la vida estará sosteniéndote a donde sea que te lleve. De hecho el libro te invita a perder el piso, a abrazar esa posibilidad. Vuelve a ti nació en la cuarentena y nos invita a renacer cuando creemos que lo hemos perdido todo. No hay tal cosa como perderlo todo… como lo escribo en el libro: Pase lo que pase, me quedo conmigo.

¿Por qué el perfeccionismo es un arma que nos hiere?

Porque te impide cumplir tus anhelos del alma más profundos. El perfeccionismo te hará creer que todavía no es el momento, que no estás lista, que falta (¡¡siempre falta algo!!). Hay dos frases que me encantan y que me motivan a salir del perfeccionismo: stop getting ready to get ready (deja de prepararte para sentirte lista) y nunca estarás 100% lista y está bien.

¿De qué se trata la muerte del viejo yo?

De entender que todos los días experimentamos muertes chiquitas. Capas de piel se caen y necesitamos aprender a dejarlas caer. Necesitamos aprender a no a resistirnos al cambio y a dejar de querer que todo se mantenga igual. Es normal que nuestra mente desee que todo se mantenga igual, pero necesitamos hacernos amigas del cambio porque lo único permanente en la vida es el cambio. En un mundo donde la ley es la impermanencia, ¿se puede hablar de estabilidad? No lo creo. Todo el tiempo estamos muriendo y está bien.

¿Cómo podemos detectar heridas y sanarlas, como lo propones en tu obra?

El primer paso es reconocer que como individuos (todos y todas) cargamos una herida colectiva grande. Hemos sido criados, educados y programados por muchas personas que no han atendido sus heridas y nos han enseñado desde allí, desde su dolor, desde su violencia, desde su perfeccionismo, egoísmo, carencia y falta de compasión. Esa vocecita regañona que tienes adentro y que sólo tú crees que la tienes, la tenemos todos y estamos en el proceso de sanarla. El primer paso es reconocer qué tan herida estás y empezar a atender esa herida. Recordemos que como lo dijo Rumi, “por la herida entra la luz”. Vuelve a ti te invita a reconocer y atender las heridas del perfeccionismo, del querer ser aprobada, de la hiperproductividad, de no creerse merecedora, de creerse fea, por nombrar algunas.

¿Qué es la energía femenina sana y cómo puede servir a las mujeres y, por qué no, a los hombres?

La energía femenina sana necesita estar presente tanto en hombres como en mujeres. No es algo que le corresponda solo a las mujeres. De hecho el mundo entero, los negocios, las estructuras económicas, sociales y políticos, la forma en cómo nos relacionamos con la madre tierra necesita con urgencia la presencia de la energía femenina sana. Como está nuestra tierra es un reflejo de cómo está nuestra energía femenina colectiva. Necesitamos volver al auto cuidado y al cuidado del otro, a la importancia de nutrirnos y nutrir al otro, a descansar, a recibir, a experimentar placer, a crear, a sentir, a estar en conexión con la naturaleza, a respetar nuestros ritmos propios, los ajenos y los de madre tierra. Necesitamos recordar que es suficiente con ser, ya nos hemos dedicado bastante al hacer y eso nos ha enfermado. Tener nuestra energía femenina sana es un llamado urgente que nos está haciendo la vida.

¿Son peligrosas las voces de nuestras figuras de poder? ¿Todas son tóxicas?

Lo que sucede con nuestras figuras de poder o autoridad es que nos quitan precisamente nuestro poder personal, libertad y autonomía. Cuando éramos niñas y niños nuestras figuras de poder eran fantásticas porque nos protegían de tener hambre, frío, sed, de peligros que como niños no dimensionábamos. El tema es que ahora que somos adultos confundimos el amor con aprobación y queremos ser validados por nuestros padres, jefes, maestros espirituales u otras figuras de poder (¡queremos su aprobación a toda costa, aun cuando toque ir en contravía nuestra). Y a veces sólo el alma es capaz de sentir que ese es el camino que quiere recorrer, aun cuando a los demás les parezca muy arriesgado o muy peligroso. Solo el alma sabe. Entonces estamos en un trabajo colectivo de cortar cordones con las figuras de poder para dejar de complacerlas y vivir bajo sus expectativas para poder ser fieles a nosotras mismas y vivir acorde a nuestra intuición (la voz de nuestra alma).