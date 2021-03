El primer trino de la historia fue subastado en 2,9 millones de dólares

Un magnate malayo adquirió “Just setting up my twttr”, que en marzo de 2006 inauguró la red social Twitter.

El empresario Sina Estavi es el dueño del primer trino de la historia. El director ejecutivo de la red social, Jack Dorsey, confirmó la noticia que venía cocinándose en las últimas semanas. Twitter tiene mucho que celebrar y nada mejor que confirmando la venta de “su primera piedra” en marzo de 2016.

“Configurando mi cuenta Twttr” (“Just setting up my twttr”), escribió hace 15 años el cofundador. Ese momento, que marcó un antes y un después en la era de la información, hoy es una pieza de arte digital.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

El empresario que pagó los 2.9 millones de dólares tendrá un certificado de autenticidad que convierte al escueto mensaje en un objeto único e imposible de repetir. NFT es la sigla del formato digital -significa token no fungible en inglés- que certifica su valor irrepetible.

Este mismo certificado es el que usan las piezas de arte digital. Recientemente, la casa de subastas Christie’s vendió en $69,3 millones de dólares “Everydays: The First 5,000 Days”, un collage de imágenes estáticas y animadas del artista Beeple. El formato NFT también da fe de su autenticidad.

La red social, cuya sede principal está en San Francisco, es una tribuna de debate constante en el mundo. Histórico fue su veto al presidente Donald Trump y para la historia también queda lo decisivos que han sido sus 280 caracteres para definir el futuro político de los países.