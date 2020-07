View this post on Instagram

Медики заслуживают уважения и поддержки💉 Все знают историю, которая со мной произошла, но я никогда не стремилась к тому, чтобы стать известной, у меня другие ориентиры в жизни. Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, не только в сложившейся ситуации. Для меня большая честь – работать с брендом @zasport, который сотрудничает с чемпионами мира, с олимпийскими чемпионами, и который обращает большое внимание на социальное направление. Я хочу быть полезной в этом и, надеюсь, у меня получится🙏