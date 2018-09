En video quedó registrada la pelea de las raperas Cardi B y Nicki Minaj en una fiesta

Redacción Cromos

Nueva York vuelve a ser noticia. Esta vez no es por Serena Williams en la final del US Open ni por la Semana de la Moda. Las protagonistas son las raperas Cardi B y Nicki Minaj, que se enfrentaron el pasado viernes en la fiesta de la revista Harper Bazaar, realizada en el Hotel Plaza. La pelea dejó una lesionada, muchos comentarios y varios videos que se han viralizado en redes sociales.

El portal TMZ, reconocido por filtrar chivas del mundo del entretenimiento, difundió imágenes en la que se ve a Cardi B visiblemente exaltada. Personal de seguridad y conocidos de la cantante hicieron lo posible por separarla. Cuando los ánimos parecían calmarse, Cardi B lanzó uno de sus zapatos a Nicki Minaj, que no ahorró insultos durante el altercado.

Según algunos testigos, todo inició cuando Minaj le dijo, en tono provocador, que debería “cuidar de su hija en lugar de estar de fiesta”, a lo que la cantante conocida por temas como 'Bodak yellow' y 'I like it' (que interpretó junto a J. Balvin) reaccionó con vehemencia.

Los organizadores del evento no permitieron el ingreso de ninguna de las dos. La reyerta continuó en la madrugada del sábado, en esta ocasión Cardi B escribió un mensaje en su Instagram en tono de excusa:

“He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menosprecies, he dejado que mientas sobre mí. Has amenazado a muchos artistas de la industria diciendo que si trabajaban conmigo dejarías de trabajar con ellos. Te he dejado contar demasiadas mierdas de mí. Me he enfrentado a ti en persona dos veces, y cada una de ellas has asumido el mea culpa. Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes a comentarios sobre mí como madre, o cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, ¡¡ahí sobrepasas todos los putos límites!! He trabajado muy duro y he llegado muy lejos como para dejar que alguien me joda mi éxito. Las zorras dicen mucha mierda en sus canciones, pero en la vida real son unas cobardes”.