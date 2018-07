Archivo Cromos

Lucho Herrera y Fabio Parra, dos colombianos para recordar siempre

Álvaro García Jiménez / Archivo Cromos

Fotos: France Press

¿Ahora sí, no? Que pobrecitos, que tan esmirriados, que tragando esa cosa rara (la venerable panela), que no saben cortar la brisa, que el subdesarrollo, que los chibchas... Pues con todo y eso el pelado Herrera y el muchacho Parra zarandearon a los europeos. Desde y ahacemos parte definitiva del gran ciclismo mundial. Sólo nos queda ver a Hinault trepando La Línea.

Sentado al borde de la cama, revisaba el interior del maletín. No podía faltar nada... CROMOS, desodorante, la peinilla, algún dulcecito para el viaje. Por momentos la imagen del gran pelotón de la carretera que se empina, de las madrinas francesas que reparten beso triple (¿o cuádruple?), se interrumpía por otras inquietudes: cómo sería el matrimonio de la Rosalbita con el Eutimio, cómo le iría a Millonarios, qué tal sería ese argentino Trobbiani, la novia en Fusa, la familia.



El as colombiano Lucho Herrera, en el momento de cruzar la meta en la localidad de Morzine.

Todo era diferente un año atrás, cuando fue por primera vez al tour. Entonces digería la incertidumbre, el temor ante lo desconocido, ante "El monstruo" del tour. Ahora otra camiseta de campeón de la Vuelta a Colombia estaba enmarcada y colgada en la sala de su casa. Su foto aparecía entre los favoritos del tour 85 en las publicaciones especializadas de Europa: "L'Equipe", "Sprint", "Miroir du Cyclisme": "Le Petit Jardinier de la Colombie". Antes de abordar el avión, las posibilidades de una buena actuación: de Herrera en el tour, por sus condiciones anímicas positivas (¿cuál bioritmo?), eran grandes.



Fabio Parra, al ganar la etapa más dura del Tour de Francia:269 kilómetros entre Sarrebourg y Strasbourg

Viejo Fabio, estás hecho

El otro héroe colombiano, Fabio Parra, finalizó un drama con esta participación en Francia. Con 22 años de edad, en 1981, después de ganar la Vuelta a Colombia con un poderoso equipo boyacense, decidió cambiar las bielas por los libros, a pesar de que su verdadera pas10n era el ciclismo. El campeón apareció de pronto detrás del mostrador del almacén de su viejo Humberto en una esquina de Sogamoso. Su relación con el ciclismo se redujo a la que puede tener usted: escuchar las carreras por radio y ocasionalmente verlas por televisión. Poco tiempo después se había convertido en uno de los "pilos" de Administración de Empresas en el Externado de Colombia. De esos que toman tinto frío y comen empanada trasnochada en la cafetería. Fue la primera actuación de Colombia en el Tour de Francia 1983, las transmisiones, el fervor de la gente, lo que revivió la nostalgia y en septiembre del 83 decide volver a entrenar. En 1984 regresa con el equipo "La Gran Vía".

Gana la Clásica de Antioquia, es segundo en el Clásico RCN detrás de Lucho y tercero en la Vuelta a Colombia. "La interrupción me sirvió de mucho. Ahora veo las cosas mejor, analizo las carreras, soy más sereno y mi capacidad orgánica es mejor", dijo Parra después de su regreso al ciclismo de competencia.

Fabio Parra, haciendo ademán de sacar algun alimento, parece que halara un pequeño grupo durante una de las etapas del tour.

"Así me digan heguega"Dos historias distintas y un solo objetivo verdadero: ganar etapas en el Tour de Francia y superar la actuación del año pasado. Todo empezó para Colombia en la madrugada del martes 9 de julio, cuando algunos insomnes decidieron sintonizar desde el principio la etapa del Tour de Francia entre Pontalier y Morzine-Avoriaz: 195 kilómetros, dos premios de montaña de primera categoría y uno de segunda. De pronto, como en las películas de terror, el insomne queda súbitamente sentado en la cama y con los ojos desorbitados... Luis Herrera se había escapado con Bernard Hinault y buscaban ganar la etapa en Morzine. Todos esperaron con paciencia la transmisión por Tv. Ahí apareció Herrera con el líder. Hablaban. "Sí. Conversamos en la carretera y convinimos correr en equipo para aumentar la ventaja sobre los demás. El aseguraba el liderato y yo la montaña. El hecho de ser profesionales nos ha servido mucho. Ahora nos miran como rivales, pero no como extraños.

El líder Bernard Hinault. Nótese el esfuerzo que hace para impedir que lo aventaje Lucho Herrera, quien va fresco "cupándole rueda" .

Los celos ya no existen. Es mucho más factible hacer alianzas con los europeos; pero eso sí, que quede claro que no hubo pacto para definir la etapa... le gané bien", dijo Lucho para CROMOS, mientras recibía los masajes de Hernando Jiménez en el hotel. "La gente nos ayuda mucho. Nos alientan, nos refrescan, gritan nuestros nombres, y como se lo dije a los que me entrevistaron para la Tv de Francia, aquí muchas veces me siento como en mi propia casa, a sí me digan Heguega, Heguega". Ese día Luis Herrera saltó del puesto 59 al 25 y sumó 80 puntos más en la clasificación de la montaña. Fabio Parra pasó al puesto 22 en la general y ocupó el cuarto en la etapa.

El momento en que colocaban a Lucho Herrera la camiseta de líder en la montaña.

De nuevo los ojos de Europa se volvieron sobre Lucho. Jacques Anquetil, ganador de cinco Tours de Francia, dijo que "Herrera aún no tiene la experiencia suficiente para ganar el Tour de Francia, pero en el futuro, con un buen equipo, será un formidable rival. Me atrevería a decir que, si corriera con un equipo cano Le Vie Claire, m el86 sería el mejor del tour". La especulación de Anquetil no está muy lejos de la realidad, según lo dijeron Lucho y Fabio Parra para CROMOS. "Sí. Yo personalmente he recibido ofertas de España y Francia, Le Vie Claire y Renault. Ambos son grandes conjuntos y llegado el caso me sentiría a gusto de correr para cualquiera. Pero francamente yo lo pienso mucho, hay muchos factores para tener en cuenta, y en definitiva si me hacen una oferta mejor en Colombia, me quedo". Por su parte, Fabio Parra nos dijo: "Yo tengo ofrecimientos de varios equipos franceses. El que más ha insistido es Peugeot. De todas maneras escucho y después decido. Yo no tengo problema para aceptar".Cómo no, sopa y secoEl miércoles 10 de julio los colombianos volvieron a ser favoritos. La etapa más larga del t o u r, 269 km: Morzine- Lans en-Vercors. Ocho premios de montaña, uno de cuarta, cuatro de segunda y tres de primera. Reynel Montoya y Lucho se apoderaron de los mejores puntajes. "Teníamos que atacar desde el comienzo, ya que todos los rivales que me disputan la montaña son muy difíciles y es mejor no tener sorpresas desagradables después. Por eso fui adelante apoyado por Reynel para que Hinault y Millar no lograran altas puntuaciones. A parte de mi título, el otro objetivo es que Reynel quede de segundo en la montaña, y creo que lo conseguirá". A pesar de la gran actuación del día anterior, Fabio no apareció en la punta hasta el kilómetro 263 (a cinco de la llegada):

Alcanza a dos fugados, Vallet y Fernández. Avanza solo y faltando un kilómetro se le une Lucho. Los dos pusieron un paso incontenible. Lucho se levanta, se acomoda la cachucha, pues sabía que la prensa de medio mundo pocos metros adelante, se les vendría encima con cámaras y micrófonos. Fabio, tranquilo, no se distrajo. Él tenía puesta la cachucha desde el principio (tal vez para proteger su prematura calva del sol). Parra primero, Lucho segundo. "Mi ambición era ganarme una etapa y lo conseguí. La carrera fue bien planificada. Es una victoria conseguida en equipo. Sin embargo, creo que esto apenas comienza, y en los Pirineos ya veremos". Fabio habla tranquilo, con pausa, muy seguro. Igual que en la carretera. Lágrimas y sudor se confundenEsta semana comenzó la segunda parte del Tour de Francia. Nueve tramos que suman 1.678.2 km. Las más favorables para las aspiraciones colombianas son la etapa 17 y la etapa 18. El martes 16 de julio entre Touluse y Luz-Ardien 209.5 km). Un premio de segunda categoría y dos de H.C. (fuera de categoría). Al día siguiente, miércoles 17, la etapa está dividida en dos tramos.

En el primero (52.5 km) hay dos premios de primera categoría. En el segundo (83.5 km) hay un premio de tercera, uno de cuarta y otro H.C. Ese día se definirá la posición final de los colombianos. Marc Madiot, ciclista del equipo Renault, describió así la etapa 18 para la Guía del Tour de Francia: "En el pico deL' Aubisque puede pasar cualquier cosa. Por la mañana será un premio de primera categoría y en la tarde será un H. C. El tramo de la mañana es para "ángeles". Para esos que tienen alas en la espalda. Pero cuidado, que algunos pueden quedar desplumados. La llegada está prevista para las doce del día y la partida a las 2:30p.m. Es posible recuperarse en ese tiempo. La frescura física marcará las diferencias. Seguramente ese día en el pelotón habrá quienes lloren sobre la bicicleta. Menos mal las lágrimas y el sudor se confunden. Nadie lo notará". Después de esta dura etapa la suerte de los colombianos estará definida. El resto de la competencia será tranquilo. Los intentos, todos, se controlarán y de nuevo los dos ídolos del tour recibirán el aliento de los franceses en los Campos Elíseos: "¡Allez Hinault, Allez Heguega! ".