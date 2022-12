3 recipientes que no debes reciclar para almacenar tus alimentos

En los últimos años se ha reforzado la cultura del reciclaje para cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación. Muchos, por eso, buscan reutilizar varios recipientes de alimentos que ya existen en el mercado para guardar alimentos o reusar en la cocina.

Te puede interesar: Tambo del Inka: un hotel lujoso y místico en el corazón de los Andes

Hay quienes reutilizan recipientes de yogurt, cremas o helados para almacenar otro tipo de alimentos que quedan de la comida anterior, pero esta práctica no es recomendable, descubre por qué:

¿Cuál es la razón para no reutilizar envases de alimentos?

El reciclaje de algunos envases no siempre es recomendable para almacenar alimentos, ya que existen la posibilidad de que haya contaminación cruzada.

¿Qué es el riesgo de contaminación cruzada?

La contaminación cruzada se da cuando crecen microorganismos de un alimento sobre otro. Este riesgo es alto pues a pesar de parecer excelentes como formas de almacenamiento, con el uso constante de estos recipientes se pueden generar bacterias, y al debilitarse su estructura se generan zonas ideales para el crecimiento de microorganismos que pueden contaminar los alimentos que vas a consumir. Esto pone en riesgo tu salud.

1. Envases de plástico

Envases de plástico de yogurt, crema o helados, por mencionar algunos, están diseñados solo para conservar un alimento en específico, por lo que las condiciones son aptas de manera limitada. Podría ser que otros alimentos no se conserven de la misma manera o que alimentos que no se adecúen al envase provoquen alguna reacción inesperada.

2. Latas

Este es de los que definitivamente no debes hacer, pues si bien las latas conservan los alimentos en los que son empacados, funcionan única y exclusivamente antes de ser abiertos. Las latas en el momento en el que se abren pueden generar microorganismos en el contacto con el aire que son perjudiciales para la salud. Por eso lo mejor es que al abrir la lata se vacíe todo el contenido y desechar el recipiente inmediatamente.

3. Botellas plásticas PET

Algunas botellas PET de marcas reconocidas contienen logos y sus botellas son de colores para emular el contenido, sin embargo, para reutilizar estas botellas tipo PET, lo más recomendable es reutilizar las que no contengan etiquetas y sean de plástico transparente, pero en total, te recomendamos no utilizarlas. Es mejor usar recipientes de vidrio para líquidos, pues el plástico puede llegar a generar microorganismos que no son buenos para la salud.

No todo se debe reutilizar para uso en casa, es mejor reciclarlo

Te recomendamos mejor reciclar los envases plásticos, existen muchas empresas que ya se dedican a reciclar tapas, botellas, recipientes, que además convierten en otros productos comerciales para ser reciclados después. Por ejemplo, la Fundación Tapas para Sanar convierte las tapas en productos de limpieza y otros, y con eso ayuda también a apoyar a niños con cáncer. Con ello, estarás cuidando tu salud y apoyando a otros en este camino de la sostenibilidad.

Te puede interesar: Natilla y buñuelos: estas son las calorías que tienen estas delicias navideñas