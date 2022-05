3 Tips para lograr un sueño más reparador

Dormir mal nos pone irritables, da la sensación de letargo y puede producir enfermedades a largo plazo. ¡Descubre cómo evitarlo!

El mal dormir puede hacer que saltemos las fases más importantes y reparadoras del sueño y tengamos muchos problemas a largo plazo.

Te puede interesar leer: Esto le pasa al rostro cuando no duermes correctamente en la noche

Si das vueltas en la cama o te quedas viendo la pantalla del celular o el sueño es demasiado esquivo, estos tres tips te pueden ayudar a evitar que se vuelva un problema más complejo más adelante.

Los adultos deben dormir de 7 a 9 horas

Todos los adultos deben dormir de 7 a 9 horas diarias para poder estar bien y descansados al día siguiente. Tú lo podrás sentir mejor en tu cuerpo, pero menos de 7 horas es muy poco para entrar en sueño profundo necesario para la reparación de tus tejidos, órganos y cognición. Aunque dicen que no existe una fórmula mágica única, sí se ha establecido claramente cuáles son los problemas de dormir menos de esas horas a largo plazo.

El sueño tiene la función de reiniciar el cuerpo, de recuperarlo para evitar enfermedades cardíacas, un sistema inmune débil y otros problemas

¿Cómo saber si duermes mal?

Si tienes mucho sueño durante el día, si te demoras en conciliar el sueño 30 minutos o más, o te duermes con solo tocar la almohada, pero te despiertas durante la noche y no puedes volver a conciliar el sueño. También, si tienes estrés o estás muy sensible y desconcentrado durante el día, puede ser que no estés descansando lo suficiente. Puedes con esto sufrir de la memoria de corto plazo y tener una menor capacidad de recuperación en general.

Conoce las fases del sueño

Según expertos existen 4 fases de sueño, y en la tercera, la del sueño profundo, es donde el cuerpo tiene sus mayores beneficios para la salud. El ciclo se repite varias veces durante la noche.

Primera fase: el cuerpo se empieza a relajar y los movimientos y el cerebro se ralentizan.

Segunda fase: inicia el “sueño ligero”. La temperatura corporal baja, los músculos se relajan y el ritmo cardíaco disminuye

Tercera fase: es la etapa del sueño profundo. Al iniciar esta fase se restaura el cerebro y el cuerpo. Se consolida la memoria, se restauran las células y se eliminan las toxinas del cerebro. se produce la hormona del crecimiento, así que es fundamental para niños y jóvenes. Y en los adultos, la regeneración de tejidos ayuda a mantener la juventud, no entrar en esta etapa implica una aceleración en el envejecimiento.

Esta fase aporta para la prevención de lesiones, el fortalecimiento de los huesos y del sistema inmune.

Cuarta fase: es cuando se da el sueño REM (movimiento ocular rápido). Los sueños son vívidos y los músculos se paralizan.

3 consejos simples para dormir mejor

Establecer un horario y rutina para que el organismo adquiera un ritmo, es necesario acostarse y levantarse siempre a una misma hora. Hacer ejercicio de forma regular permite un sueño reparador. Se debe hacer mínimo 4 horas antes de irse a la cama. Evitar las pantallas del celular y ambientar la habitación 20 minutos años de dormir es importante para empezar a preparar el cuerpo y tener higiene de sueño, en donde tu habitación esté libre de computadores y trabajo. Que sea un lugar para dormir.

Te puede interesar leer: Agua de jamaica para bajar de peso