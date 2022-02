5 actores que Hollywood tiene vetados Foto: Cortesía

La industria del cine ha dado a conocer grandes actores. Muchos de ellos alcanzaron el éxito por sus interpretaciones en reconocidas producciones pero de un momento a otro sus apariciones en la pantalla grande se empezaron a reducir. Algunos también tenían proyectos en televisión pero se dedicaron a otras cosas o tuvieron diferencias con las casas productoras.

El oficio de ser actor requiere de tiempo y constancia, de permanecer en la industria y estar al tanto de las nuevas producciones para audicionar por algún personaje.

Para las estrellas de Hollywood el éxito de sus carreras se basa en mantenerse activos y participar en proyectos exitosos, de lo contrario la misma industria los lleva al olvido.

Ese es el caso de estos 5 actores a los que por diferentes razones Hollywood los olvidó y ahora volver no será nada fácil.

5 actores que Hollywood tiene vetados

1. Jessica Alba

La actriz Jessica Alba fue una de las más reconocidas en la industria del cine y en Hollywood durante los años 2003 y 2007.

Su éxito se dio por la participación que tuvo en “Los Cuatro Fantásticos”, película que no recaudó lo esperado en taquilla y que no recibió buenos comentarios de la crítica.

Pero esto no fue lo que hizo que Jessica Alba desapareciera de la pantalla grande, fue convertirse en madre lo que la alejó del cine.

Ella decidió dedicar su vida a “la personita que trajo al mundo”, como lo expresó en una publicación de Romper.

2. Hayden Christensen

Este actor obtuvo su reconocimiento al interpretar a Darth Vader en “Star Wars: La venganza de los Sith”.

Hayden Christensen no desapareció completamente del cine pues después tuvo algunos personajes pero con un menor impacto para la audiencia.

Centró su vida en la familia y por temas personales no volvió a recibir a la prensa internacional.

3. John Cusack

A John Cusack seguramente no lo reconoces por su nombre sino por su cara. Es uno de los actores más reconocidos de los años 90.

Cusack dejó de tener protagonismo en el cine y se dedicó a escribir. En 2016 hizo la publicación de “Things That Can and Cannot Be Said: Essays and Conversations” junto a Arundhati Roy.

Este año regresa a la pantalla grande con el thriller de acción “Pursuit” en el que comparte set de grabación con Emile Hirsch.

4. Katherine Heigl

Una de las actrices que reconocemos por las comedias románticas del 2000.

Katherine Heigl logró su éxito en el cine por “La cruda realidad” o “Lío embarazoso” pero con el paso del tiempo dejo de aparecer en las producciones.

Una de sus últimas apariciones fue con el personaje de la Doctora Izzie Stevens en “Anatomía de Grey” entre el 2018 y 2019.

5. Tobey Maguire

El actor tuvo algunas diferencias con Sony Pictures cuando estaban grabando “Spider-Man 2″ y se filtró un escándalo relacionado con su adicción al póker.

Antes de este personaje, Tobey Maguire había hecho doblajes y el protagónico en “El Caso Fisher”.

En el 2021, Maguire participó “Spider-Man: No Way Home” pero en realidad no ha tenido una buena carrera para mantenerse en Hollywood.

