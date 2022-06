5 beneficios de comer arándanos todos los días

Este fruto se puede mezclar con otros ingredientes en diversas propuestas gastronómicas. Foto: Pexels

Comer arándanos frecuentemente puede aportar excelentes beneficios a tu salud.

Su alto contenido de antioxidantes es una de las mejores razones. Los arándanos, estas bayas azules del bosque, pueden cuidar tu corazón, tu digestión e incluso, ayudar a tu salud mental. Si quieres saber más, continúa leyendo e incorpóralos a tu dieta.

1. Los arándanos reducen el riesgo de enfermedades del corazón

Esta pequeñísima fruta de dulce sabor y color azulado es una de polifenoles, un antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, contienen antocianinas, un compuesto que le da el color azul morado característico, y que también contribuyen con la salud del corazón. característico.

2. Reducen el colesterol

Según Nutrients, las antocianinas son también un antiinflamatorio que reduce el colesterol LDL o el colesterol “malo”. Por esto, el corazón también se beneficia muchísimo, pues un colesterol alto siempre supondrá un riesgo de contraer enfermedades cardíacas.

3. Aumentan la longevidad

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America demuestra que los antioxidantes encontrados en los arándanos ayudan a combatir la producción de radicales libres en el organismo. Como los radicales libres causan estrés en las células, y ayudan a que se oxiden, esto previene el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer, y aumentan la salud a nivel celular, lo que conlleva una vida más sana y duradera.

4. Cuidan tu cerebro

Según un artículo publicado por la Estación Experimental Agrícola de Nueva Jersey y la Universidad de Rutgers los arándanos mejoran al flujo sanguíneo en general, y en el cerebro. Cuando, por el contrario, el flujo sanguíneo es demasiado lento por obstrucción o mala circulación, se corre un mayor riesgo de padecer demencia vascular.

5. Te mantienen en tu peso

Según la Asociación Americana del Corazón y un estudio publicado en la revista Advances in Nutrition, los arándanos ayudan controlar el peso y reducen el riesgo de contraer diabetes tipo 2. Facilitan la digestión, son buenos para la salud intestinal pues una taza contiene 3,6 gramos de fibra, lo que supone entre el 12 % y el 14 % de la ingesta diaria de fibra recomendada según la Asociación.

Aliméntate bien

Lo más importante es llevar una alimentación balanceada, para que estos efectos puedan verse en conjunto con tus demás hábitos de vida saludable. Si comes demasiados procesados, no servirá consumir arándanos de vez en cuando. ¡Aprende y cuídate!

