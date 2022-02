5 lugares imperdibles de Namibia

Namibia, uno de los mejores lugares en Africa para visitar. Foto: pixabay

Si quieres visitar África, hacer un viaje a un lugar diferente, cambiar de escenario totalmente y estar en contacto con la naturaleza, Namibia puede ser el lugar para ti.

Este país es uno de los menos poblados del mundo, con una población de apenas 2 millones de personas. Puedes ver la vida animal salvaje, conocer guepardos, elefantes, o visitar el Parque Nacional de Etosha para ver rinocerontes negros y felinos que solo podrás ver en este lugar del mundo.

1. Cañón de Fish River

En Namibia no todo es desierto. El Cañón de Fish River promete vistas espectaculares de agua y verde que no se ven en otros sectores del país. Tiene un mirador y se pueden hacer caminatas ecológicas especiales. Una en particular que dura 5 días por un camino de 85 km que atraviesa el cañón. Sus números son impresionantes: mide 160 km de largo, 27 km de ancho y el alcanza una profundidad de 550 mts.

Es ideal ir en mayo o junio para poder ver el cañón con agua. Cerca del Cañón se encuentra el Centro de Información de Hobas, donde hay campamentos, sitios de picnic, y miradores. Hacia el sur del Cañón, se recomienda ir a Ai-Ais, un oasis de aguas termales.

2. Deadvlei

En el Parque Nacional Namib-Naukluft, ofrece un paisaje en el que las dunas y las montañas rojas coexisten con rastros de plantas y árboles secos. Es ideal para conocer el ecosistema del desierto, aunque es menos reconocido sus paisajes son igualmente sorprendentes. Dead Vlei se caracteriza por sus árboles secos de más de 900 años sobre arenas blanquecinas. La duna más alta es de 325 mts.

3. Sandwich Harbour

Hacia el sur de Walvis Bay, esta laguna de agua dulce atraviesa las dunas del desierto y es fue declarado como Patrmonio de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los campos de arena más grandes del mundo y es casa de aves marinas, además de uno de los lugares más reconocidos por su valor arqueológico, pues se han encontrado tumbas antiguas.

Este es un lugar ecológico protegido, por lo que es indispensable ir con un guía y en un vehículo 4x4, sin embargo, ¡vale totalmente la pena!

4. Cataratas Ruacana

A pesar de haber sufrido cambios en el nivel del agua gracias a la intervención humana de una planta de energía que modificó el ecosistema, las Cataratas Ruacana siguen siendo un paisaje hermoso que debe visitarse alguna vez en la vida.

En sus momentos de mejor afluencia ha llegado a competir con las famosas Cataratas Victoria, y su paisaje de árboles y rocas sigue siendo imponente.

5. Parque Nacional Etosha

Si quieres ver la vida salvaje, en Etosha, a diferencia de otros lugares, no tendrás que buscar mucho. Con parquear por un rato junto a alguno de los estanques de agua podrás ser visitado por flamencos, pelícanos, gacelas, elefantes, jirafas, cebras, gacelas, hartebeests rojos, leones, entre otros.

Etosha Pan, un desierto llano dentro del parque, puede ser el lugar más visitado por pelícanos y flamencos de la zona. Alberga 114 especies de mamíferos, 340 especies de aves, 16 especies de reptiles y anfibios, entre otros. Se recomienda salir al amanecer, y hay campamentos especiales con guías que también hacen recorridos nocturnos.

