5 recomendaciones para comprar en línea en el Día sin Iva

No des tus datos personales a cualquier persona: ten en cuenta que tus datos son privados y evita continuar el proceso de compra en caso de sentir que el ambiente no es seguro. Busca siempre páginas y aplicaciones confiables y reconocidas para realizar esta actividad.

No abras enlaces que sean de dudosa procedencia: Muchas veces los ciberataques se dan porque se abren links que no son seguros. Cada vez que te llegue un correo o mensaje en el que no tengas la seguridad de su origen, elimínalo y procede a bloquear ese contacto, de esta forma no volverás a estar en peligro.