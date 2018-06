5 secretos de belleza de los Ángeles de Victoria's Secret

Redacción Cromos

Si en algo todas concuerdan es que la seguridad siempre es la principal forma de empoderar y hacer lucir a una mujer completamente sexy, sin embargo, todas tienen algunos secretos personales que las hacen lucir hermosas y extremadamente sensuales, no solamente en las pasarelas. Es por esto que nos revelaran cinco tips que tienen para lucir siempre sexy:

1. La fragancia que te identifique:

Gizele Oliveira, uno de los ángeles más recientes de Victoria’s Secret, que de hecho fue elegida como imagen de la nueva fragancia Very Sexy Now Beach, recomienda usar una fragancia acorde con nuestra personalidad, esa que nos hace sentir seguras y lindas. Como tip adicional aconseja usarlo en lugares poco convencionales. "Póntelo en el cuello y debajo del cabello, así, cada vez que muevas tu cabello, la fragancia flota a tu alrededor".

Modelo Elsa Hosk



2. Maquillaje

Elsa Hosk recomienda siempre procurar lucir una piel fresca, hidratada, pero con un toque de color que acentúe tu belleza y te haga lucir sexy. La clave para ella es enfocarse en resaltar un solo punto, o labios o pestañas, y más aún cuando tienes un mal día. “Si estás teniendo un mal día, siempre puedes ocultarlo con el maquillaje. Creo que si maquillas tus ojos un poco más fuertes sería ideal usar labios más desnudos (nude). Peso sin duda te hará lucir sexy”.

3. Lleva tu estilo con Elegancia

Para la modelo Jasmine Tookes lucir sexy tiene que ver con portar siempre tu estilo con elegancia y feminidad. “He aprendido a añadir un toque de elegancia a todo. Mi estilo siempre ha sido muy femenino. Me gusta mostrar mi feminidad. Creo que es sexy.¨

Modelo Jasmine Tookes



4. Outfit con toque sexy

Josephine Skriver recomienda siempre tener un toque sensual en el outfit, hacerlo más cool y divertido combinando ropa interior con ropa para salir a la calle. “Un body con una falda y chaqueta encima es una excelente opción, me gusta esta combinación porque te sientes un poco sexy mostrando tu ropa interior sin sentirte completamente desnuda¨

Modelo Romee Strijd

5. Cabellera Envidiable

Todas están de acuerdo que el cuidado del pelo es algo esencial, una melena bien llevada puede hacerte lucir radiante aún si no llevas maquillaje puesto. Romee Strijd, uno de los ángeles con cabellera envidiable, recomienda darle un toque de volumen para tener ese look lleno de actitud y sensualidad. “Uso shampoo voluminizador acompañado de acondicionador solo en las puntas, pues eso hace que mi cabello no luzca plano”.