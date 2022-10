5 señales que demuestran que estás en una relación violenta

Afortunadamente vivimos en una era en la que finalmente se empieza a hablar de la importancia de la inteligencia emocional, de tener una responsabilidad con los sentimientos de las personas con las que nos involucramos, algo que nos permite construir mejores y más sanas relaciones.

Sin embargo, aún hay casos de personas que experimentan violencia o abuso con sus parejas. Si estás empezando una relación o tal vez no tienes mucha experiencia en el ámbito romántico, ten presente que hay algunas señales que puedes identificar frente a estas situaciones negativas, para que puedas actuar antes de que sea demasiado tarde.

presta atención al comportamiento que tiene tu pareja, normalizar la violencia no puede ser el camino. Foto: Pexels

Sabemos que ninguna historia romántica será perfecta y que cada humano tiene sus errores, aún así hay algunas red flags que son imposibles de dejar pasar, está en ti aprender a reconocerlas y establecer límites.

Entenderse con alguien a la perfección es algo complicado y es posible que existan algunos conflictos o diferencias, pero no por eso debes permitir actos en los que se te irrespete y te agrede física o emocionalmente.

Señales para tomar cartas en el asunto

Bromas de mal gusto

Según un artículo publicado en la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando tu novia o novio hace “chistes” sobre tu físico, salud mental o comentarios que te humillen, de los que además no ofrece disculpas y los hace pasar solo como su “sentido de humor”, es una evidente señal de que las cosas no van bien, jamás olvides que el respeto es uno de los pilares de cualquier relación.

“No tenemos por qué esperar a que haya una agresión física para una red flag; desde que aparecen las bromas hirientes, se socava la autoestima de la persona”, advierta Daniela Villegas Mercado, del Centro de Investigaciones sobre Estudios de Género.

Presión en las relaciones sexuales

Si bien el sexo es algo importante en las relaciones románticas, no es lo único ni lo más importante, entonces, si no sucede con tanta frecuencia o no de la manera en que la otra persona quiere y empieza a presionar o casi a obligarte, esto es una clara demostración de violencia y debes estar alerta.

Nadie está obligado a nada, pueden existir días o temporadas en las que simplemente no tengas ganas de tener intimidad con tu pareja, especialmente cuando ya llevan años de estar juntos.

Aparecen las amenazas

Puede que no sientes en qué momento te amenaza por la forma en que él o ella se comunica, aquí es importante que aprendas a leer entre líneas, por ejemplo, que te prohíba hacer cosas y en caso de que no estés de acuerdo accede a amenazarte, advierte con dejarte o en hacerte algo que no quieres a modo de “venganza”

Se siente con el derecho de “darte permiso”

Parece que social o históricamente se tiene la sensación de que para salir o hacer algo debes pedirle permiso a tu pareja, aunque esto sea algo común, no quiere decir que deba ser algo aceptado, tú no le perteneces a tu novio o novia, esa no es una relación sana.

Recuerda que cada uno debe respetar el tiempo y el espacio del otro, las decisiones de tu vida son tuyas, querer disfrutar de tu privacidad no es una manera de agredir a la otra persona.

Pretende controlar tu tiempo

Si bien tu novio o novia es una prioridad, no significa que todo deba girar a su alrededor y que sea lo único en tu vida. Disfruta de tu relación, pero no dejes de lado tus pasiones, tus hobbies, esas actividades que disfrutas hacer, así como tu familia y amigos.

Si esa persona quiere que le pongas por encima de todo, que le tengas informado de todo y saber qué haces en cada momento con anterioridad y si tú no accedes a comportarte de esa manera, se enoja y empieza a manipularte, el llamado gaslighting, una clara señal para preocuparte.

