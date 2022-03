5 súper beneficios del jengibre para la salud

El té con jengibre resulta ideal para la mañana porque te llenará de energía. Foto: Cortesía Twinings

El jengibre es una raíz de la familia de las zingiberáceas, y hace parte de una planta de flores de color morado, con un fruto capsular. Su tallo subterráneo y horizontal en forma de rizoma es nuestro conocido y famoso, jengibre.

Te puede interesar leer: Día Mundial del Agua 2022: 5 recomendaciones para cuidar este preciado líquido

Este ingrediente lleva siglos haciendo parte de la cocina y la medicina oriental, pues es considerada como una planta milagrosa para la cultura china. Originario del Sudeste Asiático, el jengibre fue utilizado dentro de la medicina tradicional desde hace más de 2.000 años, e integrándose a la cocina de la región hasta hoy llegar a nuestras cocinas.

También es conocido como kion o quion, y se puede encontrar en zonas tropicales de todo el mundo, aunque especialmente en Asia. Actualmente, el principal productor de jengibre es Jamaica seguido de China, India, Nepal, Tailandia, Bangladesh, Nigeria o Australia.

Su aroma y sabor es único y característico, picante y penetrante puede utilizarse en sopas, postres, aves y moler como condimento, o rallar. Es común verlo acompañado de miel, limón, tanto en infusiones como en preparaciones como el pollo al jengibre y limón.

Para la salud, el beneficio del consumo habitual de jengibre no tiene precedentes. Seguramente te ha sucedido que cuando has empezado a sentir una gripa, muchos te recomiendan tomar agua de jengibre y no es gratuito, pues ayuda a subir las defensas y a proteger el organismo de intrusos.

Es una solución para problemas digestivos y dolores menstruales por su acción antinflamatoria. Además, es un relajante muscular, un vasodilatador que mejora la circulación sanguínea y muchos dicen que es un afrodisíaco.

Las 5 razones para consumir jengibre con frecuencia

1. Masticar jengibre crudo es un remedio casero común para las náuseas. Es eficiente para evitar esta incomoda sensación, y las ganas de vomitar. Ideal para mujeres embarazadas.

2. Es diaforético, es decir, promueve la sudoración, porque ayuda a la circulación y calienta el cuerpo desde dentro. Esto elimina toxinas del cuerpo. También entonces es ideal para los días muy fríos, para mantener el calor en el cuerpo.

3. Es ideal para problemas digestivos pues tiene compuestos fenólicos que disminuyen las contracciones gástricas, y ayuda al movimiento de alimentos y líquidos, además de aliviar la irritación gastrointestinal y estimular la producción de saliva. Es decir, evita la mala absorción de los alimentos.

4. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Georgia (EEUU) publicado en la revista The Journal of Pain, los suplementos de jengibre reducen el dolor muscular inducido por el ejercicio en un 25%. También se ha encontrado que las mujeres que toman jengibre mejoran sus síntomas de dolor menstrual.

5. Según un estudio publicado en la revista Cancer Prevention Research, los suplementos de raíz de jengibre reducen los marcadores de inflamación en colon, lo que disminuye también el riesgo desarrollar cáncer de colon.

6. Es un afrodisíaco porque mejora la circulación y aumenta el flujo de la sangre, además de estimular los sentidos gracias a su aroma y sabor. Su acción antiinflamatoria ayuda a relajar los músculos y a reducir la tensión del cuerpo, ideal para un momento de placer.

Te puede interesar leer: 4 batidos saludables para bajar de peso ¡Tómalos en ayunas!

Lee otros contenidos como este aquí