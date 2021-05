5 tips de belleza coreana que necesitas conocer

El K-Beauty se ha convertido en una tendencia mundial. La piel de porcelana de cientos de coreanas ha creado la necesidad de revelar sus secretos y aquí te contamos algunos de ellos. Tips de la belleza coreana.

Desde hace más de cien años, cuando gran parte de la población de Corea del Sur todavía era agrícola, las mujeres empezaron a afinar las tradiciones del cuidado de la piel basándose en productos naturales. Sin embargo, estas prácticas han logrado traspasar fronteras y con ayuda de influenciadores, youtubers y hasta personalidades importantes en la industria del cuidado de la piel el tema ha tocado las puertas de occidente.

Si hay una piel que sea la envidia de todas las mujeres, es la piel de las coreanas, su rostro es suave, aterciopelada, poros cerrados y finos, sin manchas, toda una piel de porcelana que han conseguido a través de una rutina de belleza

Aquí te damos algunos consejos para empezar a ponerlas en práctica:

1. La piel de porcelana empieza desde el protector solar. Para las coreanas, la exposición al sol no es algo negociable, está ahí, aunque no se ve. Incluso, usar un protector solar en formato bolso agrega dinamismo a la rutina pues puedes llevarlo a cualquier lugar y no evadir la rutina.

2. Lavarse la cara siempre que llegues de la calle. Los restos de maquillaje y la polución a la que nos vemos expuestas a diario no debe dejar rastro. Usar un producto de limpieza profunda siempre será un pilar fundamental en la vida de las coreanas.

3. La hidratación es tan necesaria como cualquier otro paso en su rutina. Una crema hidratante que deje una piel sana y luminosa elimina además la sensación tirante que deja el agua sobre la piel.

4. Hablemos de la exfoliación. Deshacerse de las impurezas y la piel muerta sobre el rostro es fundamental para mantener esa piel de porcelana 24/7. El uso de productos exfoliantes entre dos y tres veces a la semana reduce además la aparición de arrugas.

5. ¡No podemos dejar de hablar del serum! Usar este mágico producto logra una hidratación a profundidad en el rostro y el cuello pues cuenta con una mayor concentración de activos gracias al mantenimiento de una rutina en la mañana y en la noche.

La mayoría de los productos de la belleza coreana son elaborados a base de ingredientes naturales que han hecho que la cosmética de ese país sea de las más exitosas en todo el mundo y miles de mujeres sigan

Y aunque parece que hablamos de rutinas y productos lejanos, algunos de estos secretos llegarán muy pronto a Colombia gracias a la gran vitrina K-Product Roadshow Colombia 2021, que se llevará a cabo el 1 y 2 de junio en Corferias. Una oportunidad única para entender y conocer más a fondo cómo es que la piel de porcelana de las coreanas puede volverse una realidad en las colombianas.