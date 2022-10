5 trucos para limpiar tus espejos sin dejar manchas

Seguramente muchas veces has intentado limpiar los espejos de tu casa y habrás notado que es frecuente que queden rastros o huellas del trapo, de la esponjilla o quizás, grasa o pequeñas motas de polvo.

Aunque parezca muy fácil, a veces cuesta limpiarlos y que queden totalmente impecables, y muchas veces queda el rastro de la esponja o trapo y esto puede hacer que se vea descuidado o sucio.

Los espejos son una de esas pruebas de que tu casa está limpia, al igual que los pisos del baño, o la cocina. No hay forma de esconderlo, si tu casa está impecable, tu espejo también, y si por el contrario, ya va siendo hora de darle una mano, el espejo será de esos lugares en los que desafortunadamente, se nota mucho más que otros.

Trucos para limpiar un espejo y quede libre de manchas

Debes tener en cuenta que un espejo no se debe limpiar con cualquier producto ni trapo porque puede ser contraproducente. A continuación te damos los trucos que sí te sirven.

1. Papel periódico y jabón y vinagre

Así como lo lees. Para esta opción sólo debes mezclar agua, jabón y vinagre blanco y aplicarlo sobre papel periódico. Si no lo has hecho verás rápidamente que es una de las mejores opciones para limpiar el espejo de tu baño y los vidrios de tu casa. Limpia tu espejo, luego sécalo con otro trozo de papel periódico sin usar. En caso de que no tengas vinagre, puedes usar jugo de limón.

2. Usa un paño de microfibra con agua y vinagre

Con ya lo mencionamos, no es recomendable usar cualquier trapo para limpiar un espejo. Lo mejor es que uses un paño microfibra que es más suave y no tiene una tela rígida que deje manchas o ralladuras.

3. Limpia con servilletas de papel y alcohol

Por si no sabías, el alcohol también es ideal para limpiar estas superficies, y sobre todo, para eliminar los rastros de las gotas de agua seca. Solo debes humedecer algunas servilletas de papel con alcohol y pasarlas por encima de la superficie y verás el cambio.

4. Desempaña el cristal con un secador

Para evitar que se empañen tus espejos puedes usar un secador de pelo y evitar manchas posteriores, esto tendrá una mayor duración sobre la limpieza, y si quieres algo super efectivo, puedes usar crema de afeitar sobre cada una de las manchas para limpiarlas con un paño de microfibra.

5. Deshacer manchas con amoníaco

Usa esta opción solamente si tu espejo está muy sucio. Para usarlo correctamente, mezcla el producto con agua caliente y aplícalo sobre un trapo. No olvides ponerte guantes y tapabocas para evitar que el amoniaco te haga daño. Esto es solamente si es una emergencia.

