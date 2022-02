5 trucos para transformar tu pelo graso

La grasa excesiva en tu pelo puede tener muchas causas. Foto: unspplash

La producción de grasa es normal y esencial para la salud del cabello, incluso, para que tenga el brillo que hace que se vea sano.

Te puede interesar leer: Skin Care: 9 secretos de belleza coreana que debes saber

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Sin embargo, puede ser un problema cuando la producción de grasa es excesiva. Si ya has probado varios cambios y nada da resultado, inténtalo con estos tips y logra tener un pelo humectado y saludable.

¿Por qué tienes el pelo grasoso?

El cuero cabelludo genera una excesiva producción de grasa por estas razones principales:

Desequilibrio hormonal: Puede ser posible que esto esté sucediendo a causa de un desbalance hormonal, si notas otros síntomas adicionales, es importante que lo corrobores con un médico especialista.

Estrés: El estrés puede ser directamente uno de los principales factores para generar malestares a todo nivel en el organismo, y esto siempre se ve reflejado en la belleza, salud y bienestar de tu cuerpo. Si además de esto se te está cayendo el pelo y encuentras otros signos, es importante que lo trates con terapias de relajación, yoga, mindfulness o con un profesional.

Alimentación: Es importante que tu alimentación esté balanceada, procura comer alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes, además de alimentos ricos en agua como el pepino o la papaya. Esto ayudará a hidratar tu pelo de manera natural sin necesitar tantos productos para suavizar el pelo, que algunas veces contribuyen con la grasa adicional.

Productos grasosos: Puedes estar utilizando los productos equivocados para tu tipo de piel y de cabello. Aceites, acondicionadores y gominas muy grasosas pueden afectarte de manera menos superficial de lo que crees, e incluso generar un desequilibro en las glándulas sebáceas.

Además, hay que tener en cuenta que cortes con capul o tocarnos demasiado el pelo influye también, y que son los tipos de pelo más fino los que más sufren de grasa, pues por ser tan delgados no alcanzan a absorber toda la grasa presente en el cuero cabelludo y se queda sobre los poros, dando este look grasoso que no deseas.

Aplica estos 5 tips para evitar el pelo grasoso:

1. Péinate antes de lavar el pelo: Esto estimulará las glándulas y removerá toda la grasa necesaria para salir con el shampoo, además de ayudarte a que el pelo no esté enredado luego de lavarlo, y no disiminuirá la necesidad de cepillarlo una vez limpio.

2. Usa champu seco: Al evitar lavar constantemente el pelo y disminuir el tiempo entre lavada y lavada ayudas a eliminar la estimulación de las glándulas y además, el “talco” que está en el shampoo seco ayuda a absorber toda la grasa que puedas tener acumulada.

3. Usa una infusión de menta para quitar el champu: Si tienes el pelo tinturado o decolorado, recomendamos usar una infusión de menta para aclarar el champú. Eliminará mucha de la grasa que tengas en tu pelo si lo usas regularmente.

4. Usa vinagre o sidra de manzana para quitar el champu: El vinagre puede ser un gran aliado si no tienes el pelo tinturado para aclarar el champu. Es uno de los aliados más eficaces para regular la grasa en el pelo, puedes usarlo una vez por semana.

Prepara una mascarilla de limón y miel: Haz suaves masajes con un poco de zumo de limon y una cucharada de miel. Las propiedades limpiadoras de estos dos ingredientes te ayudarán a regular la grasa en el pelo. Déjala actuar por 30 minutos y lava con agua.

Te puede interesar leer: 6 tips de belleza para comenzar una nueva etapa en el 2022

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí