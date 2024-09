5 ventajas de estar soltero: la periodista Érika Zapata reveló una de ellas

La soltería es una etapa que muchas personas eligen disfrutar, ya sea por decisión propia o por circunstancias de la vida. Este periodo ofrece oportunidades para el crecimiento personal, el autoconocimiento y la independencia.

Estar soltero no implica necesariamente soledad, sino una posibilidad de enfocarse en metas individuales, hobbies y el bienestar emocional. Además, permite establecer relaciones más sólidas con amigos y familiares, sin la presión de las expectativas románticas.

Para muchos, es una forma de vivir con libertad y disfrutar de la vida en sus propios términos, sin comprometer sus deseos o intereses personales.

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @erika_zava

De hecho, hace poco la periodista de Noticias Caracol, Érika Zapata, reveló en su cuenta de X que precisamente ha estado soltera siempre y no por ello siente que se ha perdido de algo. ¿Qué más dijo? Acá te contamos.

Ventajas de estar soltero

Érika Zapata, encargada de la cobertura de los eventos en Medellín y Antioquia para Caracol, compartió sus sentimientos con sus seguidores en redes sociales. Esto sucedió poco antes de la celebración de Amor y Amistad, el 21 de septiembre.

A través de su cuenta oficial de X escribió: “Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante”, comenzó escribiendo.

Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros. — Érika Zapata (@ericayasmin4) September 16, 2024

Después, puso lo que sería una de las ventajas de estar soltero: “La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en Cromos aprovechamos para dejarte otros de los beneficios que traería la soledad. Varios de estos, según un artículo publicado de la revista Ciencia Psicológica Evolutiva, escrito por Menelao Apostolou y Cristoforos Christoforou, son:

La soltería te permite la libertad de vivir en tu propio espacio, personalizar tu hogar, tomar tus propias decisiones y seguir tus rutinas sin rendir cuentas a nadie.

Es una herramienta ideal para reflexionar sobre uno mismo. Debemos empezar por ahí para autodescubrirnos.

A veces, por estar en pareja , dejamos de lado a nuestros amigos, a pesar de lo valiosas que son estas relaciones.

