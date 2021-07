¿No has ido al odontólogo en estos meses de pandemia? Te contamos las razones por las que deberías volver al odontólogo.

La odontología es uno de los sectores más afectados por la pandemia. El inicio de ésta, el riesgo de contagio y la falta de evidencia científica que fijara los protocolos de bioseguridad redujeron considerablemente las consultas.

Meses atrás, cruzaste los dedos para no sufrir una emergencia dental. Reforzaste la limpieza con tal de minimizar la aparición del sarro y la caries. Sin embargo, hoy ya no tienes excusas para priorizar tu salud oral. Con las medidas existentes, aprobadas y vigiladas por el Ministerio de Salud, cualquier persona que no esté contagiada puede visitar a su odontólogo de confianza.

Entendemos el riesgo actual, pero la mayoría de los profesionales en odontología están listos para atenderte. Todos están certificados por la Secretaría de Salud local, y brindan la información que solicites por teléfono o a través de canales virtuales, antes de agendar el encuentro.

Las citas están precedidas por rigurosos procesos de limpieza, desinfección y esterilización de superficies y elementos de tratamiento. Esta es otra razón para volver, pues la higiene correcta garantiza y respeta tu integridad y la del profesional.

Antes de desinfectarte las manos y de enfundarte las gafas protectoras y el gorro es necesario que sepas que el odontólogo es el primero en interesarse por tu salud. Del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad depende que su labor sea segura y sostenible.

Es esencial que primero respondas con sinceridad el formulario en el que te preguntará, entre otras cuestiones, si estuviste en contacto con pacientes con covid-19 o si tienes o presentas algunos síntomas relacionados. En caso de que haya sospecha, por tu bienestar y el de los demás, es mejor que reagendes la cita.

Asiste con ropa cómoda y recuerda que no se permite el ingreso de acompañantes. Si sigues un tratamiento de ortodoncia, es tiempo de que lo retomes. Entre más temprano visites al especialista, más rápido vas a tener la dentadura soñada.

Para más información, consulta en acfo.edu.co/razonesparavolver/

6 razones para volver a odontología

1. Cuando vayas a la cita, hazlo con todos los implementos de bioseguridad, por ti y por el odontólogo.

2. Porque el cuidado de la boca de tus hijos hoy define qué tan sana será su sonrisa mañana.

3. Porque queremos que retomes los mejores hábitos en salud oral para toda la familia.

4. Cuando llegues, podrás ver que tu odontólogo te está esperando con todas las medidas de bioseguridad, como guantes, mascarilla quirúrgica, careta, bata antifluido y gorro.

5. Debajo del tapabocas de tu odontólogo siempre habrá una sonrisa al ver la tuya.

6. Sin importar las circunstancias, el odontólogo siempre trabajará para que le des a la vida la mejor sonrisa.