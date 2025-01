7 trucos para conseguir un maquillaje natural: dile sí al underpainting

El maquillaje puede ser algo que muchas personas temen, por esa preocupación de quedar muy diferentes o verse muy exageradas. Afortunadamente las tendencias van cambiando y en los últimos dos años se ha puesto de moda un aspecto mucho más natural. ¿Quién es la responsable? Mary Phillips, maquilladora de las estrellas como Kendall Jenner o Hailey Bieber.

Quienes quieren ese resultado de maquillaje luminoso y que pase inadvertido están pendientes de las creaciones de Phillips. Se volvió viral su técnica para la base perfecta, a la cual llaman underpainting y que en TikTok, la red social en que las tendencias convergen, lleva millones de vistas y búsquedas.

Aunque algunos dicen que esto es algo nuevo, la verdad es que existe desde hace tiempo, empezando porque la estadounidense no fue quien se inventó esta forma de maquillar, sino que por décadas los expertos han utilizado este secreto. De hecho, otro maquillador célebre, Scott Barnes, lleva más de 20 años haciéndolo de esta manera, en especial sobre Jennifer Lopez, su principal estrella.

Mary Phillips no solo trabaja con Bieber y Jenner, entre su clientela también están personajes de la talla de Bella Hadid, Eiza González y Priyanka Chopra. Asimismo, su técnica favorita no solo logra un efecto más verosímil, sino que también sirve para dejar un rostro más esculpido.

Kendall Jenner y Bella Hadid suelen decantarse por el maquillaje natural. Fotografía por: Getty Images

¿Cómo se hace el underpainting?

Si bien abundan tutoriales explicando este estilo, en Cromos te contamos el paso a paso para lograrlo. Lo principal es una buena preparación de la piel, por eso la hidratación es clave. Si tienes la piel seca, utiliza una crema espesa, y si aún así necesitas más, elige un primer oleoso o especial para este tipo de cutis. Si tiende a ser grasosa, escoge una versión más ligera, en gel, por ejemplo.

Lo curioso de esta técnica es que parece que todo se hace al revés, entonces, en vez de empezar por la base lo haces por el contorno y el corrector. El contorno debe ser en crema o líquido, recuerda que debe ser un café en tonalidades frías para imitar el efecto de una sombra. Si prefieres un aspecto más cálido, escoge un bronzer.

El contorno sirve para dar dimensión o esculpir el rostro, entonces se aplica en la parte baja de los pómulos, en la línea de la mandíbula, circundando la frente y en los laterales de la nariz; si no quieres contornearla, puedes aplicar solo un poco sobre el puente. Si deseas unos labios voluminosos, también puedes hacer contouring por encima de las líneas de los labios, sobre todo en el arco de Cupido.

A continuación sigue el corrector, cuya función es iluminar ciertas áreas de manera estratégica, por supuesto que va en la zona de la ojera, pero si quieres ir más allá, aplica en línea vertical sobre la nariz y en forma de medialuna en la frente; también puedes aplicar un poco debajo del contorno de los pómulos y con un punto sobre el mentón.

Ahora es el turno de la base, para el underpaingting se necesita una de cobertura media o baja y de preferencia con una textura que no sea demasiado cremosa, ya que lo que hará este producto es difuminar lo que aplicamos por debajo. Aplica la base en las partes del rostro en las que no pusiste contorno y corrector. Para difuminar necesitas una brocha, que no sea muy densa, empieza por difuminar la parte del corrector y luego la parte de la base. Para finalizar la del contorno, en este momento ya verás cómo todo está mezclado y no existe ningún tipo de marcación o líneas. Percibirás un resultado bello y nada artificial.

Los toques finales

Si tienes la piel seca puedes dejar el maquillaje hasta ese punto y solo agregar polvos en la parte de la ojera, para evitar que el producto quede en los pliegues. Pero si tienes tendencia a un cutis graso, lo mejor es sellar todo el rostro con polvos sueltos y traslúcidos. Para un efecto prolongado aplica bronzer y contorno en polvo.

Ahora lo único que falta es aplicar una ligera capa de una buena bruma fijadora, pasa una esponja ligeramente humedecida a ligeros toques por toda la cara para que este líquido termine de integrarse a la piel. ¡Verás cómo el resultado final parecerá hecho por un profesional!

