8 razones que te pueden estar provocando la caída del cabello

Según la Sociedad Americana de Dermatólogos lo normal es que se pierdan entre 50 y 100 cabellos por día. Foto: Pixabay

A veces creemos que estamos perdiendo mucho pelo, pero otras veces realmente está pasando, y para ello debes acudir a un especialista que te oriente sobre la manera de evitar la caída extrema; sin embargo, hay ciertos hábitos o acciones que puedes estar haciendo e influyen directamente en la pérdida de cabello, y tal vez no las has identificado. Te contamos acerca de los mas usuales.

Te puede interesar: Cómo hacer gel de linaza para el cabello y lograr unos rizos definidos

Dietas yo-yo

Que una persona pierda y gane peso influye directamente sobre la pérdida de su cabello. “Las dietas incoherentes y la mala alimentación hacen que el cuerpo se sienta hambriento y que el cuero cabelludo no esté bien nutrido, lo que provoca la caída del cabello”, explica la doctora Chytra V Anand, dermatóloga consultora y directora general de las Clínicas Kosmoderma. Crear una dieta equilibrada y saludable ayudará a que tu pelo crezca sano. Procura incluir proteínas magras, frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales y grasas saludables que cubran todas las necesidades de vitaminas, proteínas, hierro y zinc.

Atar el pelo con demasiada fuerza

“El tirón y la tensión constantes de los peinados apretados reducen la línea del cabello, estresan y acaban dañando los folículos pilosos y, en el peor de los casos, provocan alopecia por tracción, una enfermedad en la que el folículo se debilita permanentemente para volver a brotar”, señala la doctora Anand, así que si definitivamente debes recoger tu pelo, átalo con moños suaves, de algodón o seda.

Calor en el cabello, sin protección

Aunque lo sabemos poco lo aplicamos. Los tratamientos intensos con calor y sin protección térmica despojan al pelo de su cubierta exterior, lo que provoca la pérdida de agua y la rotura fácil. Es el equivalente a dormir con el maquillaje puesto. Siempre que uses secadores o planchas, usa previamente un protector para tu pelo.

No tener en cuenta la rutina de lavado

La rutina fundamental o que la mayoría practicamos es : champú, acondicionador de medios a puntas y no utilizar agua caliente, pero la manera precisa de hacerlo según la especialista es: utilizar agua tibia para lavarte y hacer espuma con el champú en las palmas de las manos antes de masajear suavemente el cuero cabelludo para no eliminar los aceites naturales que lo nutren. Terminar con agua fría para sellar la barrera capilar. Ten en cuenta que el exceso de champú también puede hacer que el cuero cabelludo produzca más aceites para protegerlo, provocando una mayor caída del cabello y no olvides que a la hora de secar no debes frotar, deja que la toalla seca ojalá de algodón, absorba la humedad.

Errores al cepillar

Trata de hacerlo solo cuando sea necesario. Lo primero es desenredarlo suavemente. También conviene usar un spray para que sea más fácil y una peine de cerdas anchas para el cabello húmedo. Si vas a usar secador, hazlo únicamente cuando esté seco.

No cortar con regularidad

El mayor temor cuando acudimos al peluquero es que las puntas se vuelvan varios centímetros, pero en realidad cortarlo, al menos cada dos meses, permite deshacerse del pelo que está atrofiando el crecimiento. Así como las plantas necesitan poda, los seres humanos necesitamos cortes.

Usar productos capilares con alcohol

Presta atención a los productos que pones a tu cabello. Muchos contienen alcohol y esto propicia la resequedad y facilita el quiebre. Si permanece en el cabello mucho tiempo después de su uso, puede hacer que el pelo se rompa al cepillarlo. Busca alternativas con ingredientes naturales y más suaves.

El estrés

El cortisol, o la hormona del estrés que libera nuestro cuerpo cuando nuestra mente está al límite puede provocar desequilibrios hormonales, alteraciones en el ciclo de crecimiento saludable del cabello e inflamación. Pero no debes preocuparte, la caída provocada por el estrés puede detenerse, y el cabello volverá a crecer, siempre y cuando des prioridad a tu la salud mental.

También puedes leer: ¿Qué significado tiene soñar con piojos? Aquí te explicamos