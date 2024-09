ABC del huevo: nutricionista explica todo lo relacionado con este alimento

El huevo es un alimento esencial en la dieta de muchas personas, y entre mitos y verdades que se pueden encontrar en internet, la mayoría de los expertos coinciden en que su consumo puede aportar numerosos beneficios a la salud.

¿Cuáles son los beneficios del huevo?

Conversamos con la doctora Manuela Calle, nutricionista dietista graduada de la Universidad CES, sobre cómo este alimento, a menudo subestimado, puede ser una fuente invaluable de nutrientes esenciales para la salud.

¿Cuántos huevos se pueden consumir semanalmente como parte de una dieta saludable?

Se han estudiado los beneficios del consumo de hasta 12 huevos por semana. Los huevos se recomiendan como parte de una dieta saludable debido a que se ha demostrado que su consumo tiene efectos positivos en el peso corporal, los niveles de colesterol y triglicéridos, así como en los niveles de azúcar e insulina en sangre. Incluso, se ha observado que pueden ser beneficiosos para personas con diabetes tipo 2.

¿Y al día?

Aunque los estudios aún no son concluyentes sobre el consumo de más de tres huevos al día, sí se ha sugerido que podría ser contraproducente. Por eso, se recomienda moderación y mantener el consumo dentro de los parámetros saludables.

¿Es recomendable consumir solo la clara o solo la yema del huevo?

No recomendamos separar la clara de la yema. Ambas partes del huevo tienen beneficios únicos que se complementan entre sí. La yema contiene todas las vitaminas liposolubles, mientras que la clara es una excelente fuente de proteína. Separarlas significaría perder parte de los beneficios que ofrece el huevo entero.

¿Qué tan buena fuente de proteína es el huevo en comparación con otros alimentos?

El huevo es una de las mejores fuentes de proteína disponibles. Su proteína es altamente asimilable, lo que significa que nuestro cuerpo puede absorber casi todos los aminoácidos que contiene. Además, se utiliza como referente frente a otras proteínas por su alta disponibilidad. Y no olvidemos que es más económico y sencillo de preparar en comparación con otros alimentos como la carne.

¿Qué otros nutrientes importantes aporta el huevo?

Un huevo aporta 6.5 gramos de proteína de alta calidad y no contiene carbohidratos ni azúcares. Además, es una excelente fuente de nutrientes esenciales como omega-3, zinc, selenio, luteína, zeaxantina y vitamina E.

Dicen que el consumo de huevos tiene alguna influencia en la salud de los ojos: ¿es cierto esto?

Sí, los huevos también tienen beneficios para la salud ocular. Ayudan a disminuir la degeneración macular, las cataratas y la enfermedad del ojo seco, condiciones importantes de prevención. Estos beneficios se deben a los nutrientes esenciales que el huevo aporta, como la luteína y la zeaxantina, que son cruciales para la salud de la vista. Consumir dos huevos al día puede brindar cinco de los seis nutrientes esenciales para la salud ocular, lo que subraya su valor en la dieta diaria.

¿Es seguro consumir huevos crudos o en preparaciones como batidos?

No, es muy importante que los huevos siempre pasen por un proceso de calor. Consumirlos crudos, como en batidos, no solo conlleva el riesgo de Salmonella, sino que también impide que el cuerpo absorba la proteína al 100%. Cuando el huevo no se desnaturaliza, el cuerpo no la asimila tan bien. Por lo tanto, la recomendación más importante es que siempre se cocinen antes de consumirlos.

¿Influye el tipo de aceite utilizado en la preparación de los huevos?

Sí, el tipo de aceite que se utilice puede modificar el aporte nutricional del huevo. Sin embargo, sea cual sea el aceite que se tenga, lo más importante es que el huevo sí o sí pase por un proceso de calor adecuado para garantizar la seguridad y maximizar la absorción de sus nutrientes.