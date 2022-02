Abrasión de córnea: qué es, riesgos y tratamiento de lo que sufre Carla Giraldo

La diabetes también es una enfermedad muy agresiva con la visión, por tanto, todos los pacientes diabéticos deben ser valorados por un oftalmólogo y debe tener control anual o cuando los niveles de azúcar se descontrolan. Foto: Pixabay

Recientemente, la actriz Carla Giraldo puso sobre la mesa la abrasión de córnea, una lesión que afecta la visión y puede comprometerla de por vida, si no hay un tratamiento rápido y adecuado.

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99% de la córnea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, aseguró la actriz y emprendedora gastronómica en una entrevista.

Aprovechamos su revelación para hablar un poco de la abrasión de córnea. La puede sufrir cualquier persona producto de un accidente casero. Por eso todos debemos estar preparados para identificarla y saber cuál es su tratamiento.

Abrasión de córnea ¿qué es?

“Una abrasión corneal es un rasguño superficial en la ventana protectora transparente que se encuentra en la parte delantera del ojo. La córnea se puede rasguñar por el contacto con polvo, suciedad, arena, virutas, partículas de metal, lentes de contacto o incluso con el borde de un trozo de papel”, se lee en el portal especializado en medicina, Mayo Clinic.

La web Mayo Clinic indica que en caso de que la sufras, debes recurrir lo más pronto posible a un especialista. De no hacerlo, “se puede infectar y provocar una úlcera corneal”.

Sus causas

El uso de lentes de contacto, el impacto de un cuerpo extraño, el contacto con sustancias peligrosas y los arañazos son determinantes en la aparición de esta dolorosa lesión. Todos estamos expuestos a golpes y uno en el ojo puede rasgarlo sutil o gravemente.

Sus síntomas

Irritación permanente y dolor intenso o mediano. La visión borrosa y el parpadeo constante también están en la lista de los síntomas. El dolor de cabeza es otra señal de alarma.

Su tratamiento

La Academia Americana de Oftalmología hace referencia a varios. Uno de ellos es un parche sobre el ojo afectado, que lo protegerá de la intensa luz y la suciedad, y evitará que se esfuerce al máximo, mientras se recupera.

También, la academia habla de tratamientos con gotas recetadas por un oftalmólogo. “Puede que le den gotas para los ojos especiales para dilatar la pupila. Esto puede ayudar a aliviar el dolor”, se lee en su web.

La clave es recurrir al especialista

Si sospechas que tienes una abrasión, consulta con urgencia a un médico, pues el desarrollo de una infección puede comprometer la visión al punto de perderla. Recuerda que cuando se trata de salud, la proactividad es determinante. Y nada es mejor que el diagnostico de un especialista que atienda tu caso.