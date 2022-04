¡Adiós tapabocas! Así será ahora la vida sin uso de tapabocas en espacios cerrados

Woman taking off mask breathing fresh air in a town Foto: AntonioGuillem

Este 25 de abril el presidente Iván Duque hizo el anuncio de levantar el uso del tapabocas en lugares cerrados. A partir del 1 de mayo, los colombianos no se verán obligados a usar el tapabocas a pesar de que la emergencia sanitaria se extendió hasta el 30 de junio.

“Con la excepción de los servicios de salud, los hogares de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados, dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo”, explicó el jefe de Estado.

Duque también señaló que para los viajeros que lleguen al país, tendrán que hacerlo con el esquema completo de vacunación. “Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”.

También aclaró que también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación “para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos, y como lo dije anteriormente, eventos masivos”, señaló el presidente Duque.

Tapabocas: adiós a su uso en espacios cerrados

Según los expertos, la medida ya se estaba esperando y aunque es positivo, es necesario que si hay síntomas se mantenga su uso. “El uso de tapabocas se debe limitar a espacios necesarios, tales como hospitales y ancianatos, entre otros. Para el resto de la población no debe ser una exigencia”, dijo el epidemiólogo clínico Andrés Felipe Estupiñán al Heraldo.

Fue enfático al sostener que “las personas con síntomas respiratorios deben mantener el uso del tapabocas”.

Para el epidemiólogo Fernando Forero Navarrete, director de la Especialización en Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Sergio Arboleda, esta medida se debe mantener dependiendo de la estabilidad de en los indicadores de nuevos casos.

“El momento cero será definido frente a la estabilidad de esos indicadores. Es de esperase que frente a la eliminación de tapabocas en espacios cerrados pueda darse un aumento de casos, pero dada la cifra base tardará un tiempo importante en darse un crecimiento significativo de los casos, caso en el cual sería recomendable retomar la medida”, expuso el especialista para el mismo medio.

