“Felicidad”: así ha evolucionado el ‘jingle’ de Águila Roja en sus más de 30 años

#Actualidad | La historia del comercial navideño más conocido por los colombianos Este ‘jingle’ navideño ha sonado, suena y sonará en las casas de los colombianos anunciando la llegada de las festividades navideñas. “Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor un beso, la ternura del amor. La navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad águila roja, Navidad águila roja, Navidad” La canción la escribió Fernando Parra Duque, la musicalizó Pedro Chang, y hay tres cantantes confirmados: una mujer y dos niños. La primera versión de este ‘jingle’ se grabó en 1990 y fue la cantante Isadora, quien en 1975 ganó un premio por su interpretación de la tradicional canción ‘Llamarada’, la que interpretó esta canción por primera vez. Isadora ya había grabado un primer comercial a la empresa Águila Roja, en la que cantaba la historia del tradicional ‘granito de café' que ha representado por años a la empresa. Años después, la versión del comercial cambió. La empresa tenia varios comerciales, pero los más vistos y que generaban más recordación eran aquellos en los que era protagonista el ‘granito de café’, es decir, los dirigidos al público infantil. Razón por la que se pasa a una versión animada, la cual no fue nada fácil de producir, se necesitaron más de 1.500 dibujos base de marcador diluido con alcohol, los cuales fueron escaneados, retocados digitalmente para darle movimiento al icónico personaje. Aunque no debería ser difícil, los colombianos no sabían quién había dado su voz para la versión animada. Se trataba de José Ricardo Herrera, sobrino de Moisés Herrera,(primera versión) y de Sergio Camilo Díaz,(segunda versión 2000) un ingeniero electrónico. Para 2014, el comercial estrena nueva versión que demuestra los avances tecnológicos de la época. En este nuevo comercial se hace uso de la animación 3D y el ‘granito de café colombiano’, El ‘granito’ lleva una bandera de Colombia que al entregarla al Niño Jesús se convierte en una bandera blanca, símbolo de paz. #PasanOtrasCosas #RevistaEntoRnos... ¡Un oasis de buenas noticias!