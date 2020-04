Algunos trucos de peluquería en casa

Redacción Cromos

Con la cuarentena que va hasta el 27 de abril, nuestras cejas y el pelo necesitarán un retoque. Lo mejor será que nosotros mismos lo hagamos, pero para evitar un accidente te damos estos consejos.

-Cortarse el flequillo:

Aunque en el flequillo se note más, todo el cabello crece a la misma velocidad. Para evitar que salga mal esta travesía, traza un triángulo invertido de unos cuatro dedos de ancho a la altura del nacimiento del cabello. Lleva todo el cabello junto sobre la nariz y corta. De esta forma queda algo más largo a los laterales. Para asegurase de no cortar demás es necesario que el pelo no esté ni mojado ni seco, solo húmedo. En el momento del corte lo mejor es hacerlo muchas veces y poca cantidad cada vez.

-Teñirse en casa:

Un cabello sano crece entre 1 y 1,2 centímetros al mes. La solución menos arriesgada son los sprays cubre raíces. Hay de muchas marcas y en distintos tonos. Este tipo de productos como Magic Retouch de L’Oréal Paris o Root Retoucher de Schwarzkopf se van en cuanto te lavas la cabeza. Si lo que busca es una solución permanente, lo ideal es elegir medio tono más claro que el de siempre.

Por esta época, donde no hay salones de belleza que ayuden si se equivocan, no hay que hacer cambios de looks drásticos. Para el proceso ponte ropa vieja y una toalla que no te importe manchar. Para no manchar el rostro aplica en el contorno y orejas un poco de vaselina.

-Adiós puntas abiertas

Llevamos años mentalizándonos de que las puntas abiertas se abren cada vez más hacia arriba y pueden arruinar toda el pelo, pero no vale la pena cortárselo sola. Mejor esperar un mes o dos ya que el daño no será excesivo.

-¿Cambiar de look?

El aburrimiento y una tarde seguida tutoriales de Youtube pueden terminar en tragedia. En teoría, no es difícil. Haces una coleta que caiga sobre el rostro, peinas bien y metes tijera en diagonal a 2 cms de las puntas para crear capas. Pero sin duda es una locura, es difícil que quede bien en casa si nunca antes has practicado.