Aloe vera: ¿Qué pasa si se consume sábila cruda?

an aloe vera plant Foto: 200mm

Las diversas propiedades de esta planta hacen que sea muy usada bien sea para cocinar o para crear mascarillas de belleza que beneficie la salud de las personas.

Puedes leer: ¿Cuándo se considera que se tiene prediabetes?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La Clínica Mayo señala que el gel transparente de esta planta es utilizado en cremas enfocadas en las quemaduras en la piel o eliminar o tratar el acné. No obstante, resaltan que hay que tener cuidado con dos sustancias antes de usarlas: el gel y el látex.

La biblioteca señala que el látex amarillo es un laxante que se consume para tratar el estreñimiento. “Por lo general, las personas utilizan el gel transparente de la sábila de forma tópica en cremas y ungüentos para tratar quemaduras, la psoriasis e incluso el acné. Algunas personas también toman el gel por vía oral para tratar ciertas afecciones. El látex de sábila, que es un laxante, se toma por vía oral para tratar el estreñimiento”, indica.

Ale vera crudo

Mientras que el gel de sábila suele ser seguro si se usa según lo recomendado, “el uso oral del látex de sábila presenta ciertos problemas de seguridad. De hecho, tomar 1 gramo de látex de sábila por día durante varios días puede provocar daño renal y podría ser mortal”.

El gel de sábila, generalmente, se considera seguro cuando se aplica adecuadamente en la piel. “Podría ser seguro cuando las dosis correspondientes se toman por vía oral durante un período corto”.

El extracto de hojas enteras o el látex de sábila tomados por vía oral “podrían no ser seguros y es probable que no sean seguros en dosis altas. Tomar 1 gramo de látex de sábila al día durante varios días puede provocar insuficiencia renal aguda y puede ser mortal. El látex de sábila también podría causar cáncer. Otros efectos secundarios comprenden: cólicos y diarrea. El uso por vía oral de extracto de hojas enteras y látex de sábila no se recomienda para niños menores de 12 años”.

Posibles daños renales

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que si una persona tiene insuficiencia renal, puede ser causada porque “la función renal disminuye a menos de un 15 por ciento de lo normal”.

“Si los riñones están dañados, no pueden filtrar la sangre como se debe. Esto puede hacer que los desechos se acumulen en el cuerpo. El daño a los riñones también puede causar otros problemas de salud.

El daño de los riñones causado por la diabetes generalmente se va produciendo lentamente con los años. Us-ted puede tomar medidas para proteger los riñones y evitar o retrasar el daño de los riñones”, dice el instituto.

Estreñimiento

Sobre este mal, el instituto señala que “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa. Por lo general, se pueden tomar medidas para prevenir o aliviar el estreñimiento”.

Puedes leer: Colágeno: 5 verduras que puedes incluir en tu dieta y disfrutar de este nutriente

Igualmente, asegura que “si el estreñimiento no mejora con el autocuidado o si la persona tiene estreñimiento de larga duración, debe consultar con el médico. Debe consultar con el médico si tiene estreñimiento y sangrado por el recto, sangre en las heces, dolor continuo en el abdomen, u otro signo de un problema médico”.

Beneficios del Aloe vera

Según la web Gastrolab, son varios los beneficios que tiene consumir aloe vera, entre ellos están la salud gástrica, ayuda a tratar la diabetes y mantienen la piel saludable.

1. Disminuye los síntomas de la gastritis

2. Previene enfermedades

3. Mantiene un colon saludable

4. Ayuda a lucir una piel saludable

5. Para la salud gástrica

6. Es bueno para las personas con diabetes