Amor y amistad: Cinco tips para que su relación de pareja sea mucho más sana

Cuidar una relación de pareja es tarea de todos los días, se debe mantener siempre una buena comunicación y saber encontrar gustos comunes para compartir. Esto implica darse la oportunidad de conocer los intereses de la otra persona, apropiarlos y, de esa manera, buscar que haya armonía en medio de las diferencias.

También te puede interesar: ¿Qué día se celebra amor y amistad en Colombia? Te lo contamos

Aquí encuentras más contenidos como este

Sin embargo, las cosas no siempre salen como se esperan, pues las discusiones y los malentendidos pueden generar ambientes caóticos, teniendo como resultado una relación tóxica.

Amor y amistad: ¿Estás en una relación tóxica?

Es posible identificar cuando se cae en una relación tóxica si cada individuo empieza a sentir falta de paz y de tranquilidad en su vida diaria, cuando no hay confianza, cuando no existe un equilibrio entre lo que significa dedicarle tiempo a la pareja y otras actividades con familia, amigos, etc. Si no se logran mediar estos conflictos, en el peor de los casos, hay rupturas y divorcios.

Estas seis señales te pueden ayudar a identificar si te encuentras en una relación tóxica. Foto: GettyImages

Tener una buena relación de pareja brinda bienestar a las personas, a propósito de septiembre, el mes del amor y la amistad en Colombia, Cindy Insuasti Psicóloga Clínica de Compensar, da algunas recomendaciones para mejorar los vínculos amorosos, resaltando que la terapia puede ser una buena alternativa, “en todos los aspectos que se maneje la terapia es buena, por salud mental. Es bueno contar con una guía para ver en qué tengo que trabajar, qué tengo que fortalecer, cómo puedo ser mejor persona”, dijo.

Otro aspecto que destaca la especialista en las parejas son las etapas del enamoramiento, indicó que al principio todo es ‘color de rosa’ “todos nos presentamos de una manera y a medida que transcurre el tiempo te vas dando cuenta que hay cosas que te gustan y otras que no, identificas que tiene mal genio, le gusta eso, no le gusta aquello, es conocerse” y explicó que eso es primordial en las relaciones.

Uno de los principales problemas que suelen presentarse en las parejas son los celos, y de acuerdo con Insuasti, generalmente este es un tema más personal relacionado con la autoconfianza, y a través de la terapia es posible ayudar a las personas a encontrar ese valor y esa confianza en sí mismos que se ha perdido, y que muchas veces es la causante de los problemas.

Consejos para tener una relación de pareja sana

Por su parte la doctora Insuasti enlistó cinco tips básicos para que las relaciones de pareja sean mucho más sanas:

Dedicarse tiempo

Escuchar a la pareja, interesarse por su día a día y buscar espacios de charla es una manera excelente de mantenerse conectados y en sintonía.

Evitar la rutina

En ocasiones las parejas caen en la monotonía, sobre todo cuando se convive con el otro, es por eso que es importante siempre explorar nuevas actividades y experiencias juntos que les permitan mantener viva la llama del amor.

Respetar los espacios de la pareja

Así como es importante buscar actividades para compartir, también es esencial recordar que cada individuo necesita tener espacios propios y estos deben respetarse, entendiendo que no hacer parte de ellos no significa que la otra persona le quiera menos o no lo quiera hacer parte de su vida.

Trabajar en equipo

Fijarse objetivos en pareja a corto, mediano y largo plazo y trabajar juntos por conseguirlos fortalecerá la relación.

La clave del éxito es una buena comunicación

Las personas deben saber que la comunicación es esencial, sobre todo en las relaciones de pareja, hablar sobre los sentimientos, los sueños que se tienen, las cosas que le puedan disgustar, o hablar directamente sobre lo que se espera del otro, hará que el ambiente sea sano y estable.

Finalmente, la psicóloga resaltó que generalmente las personas o las parejas suelen pensar que buscar la ayuda con un profesional es la última frontera, y realmente esta es una muy buena opción que no solo sirve para intentar remediar un problema, sino también para resaltar los aspectos positivos.

Te sugerimos leer: ¿Qué cosas no se deben perder en una relación de pareja?