Antrosexualidad: cómo se diferencia de la orientación bisexual y demisexual

En entrevista con la Revista Cromos, la psicóloga humanista y especialista en comunicación y sexualidad humana, Carolina Guzmán nos cuenta de qué se trata la antrosexualidad, cómo se identifica y las diferencias con la demisexualidad, bisexualidad y pansexualidad.

Te puede interesar: ¿Eres demisexual? Descubre de qué se trata esta orientación sexual

Te invitamos a visitar nuestro home y conocer más de nuestro contenido

¿Qué es la antrosexualidad?

Carolina Guzmán (CG): “Antrosexualidad es un término médico que se está utilizando para las personas que comienzan su desarrollo pisco sexual, fisiológico y anatómico. Encontramos personas entre los 15 y los 25 años cerrando ese proceso evolutivo y de desarrollo. Los antrosexuales no se sienten orientados o vinculados con una pareja exclusiva, es decir, comienzan a experimentar relaciones pansexuales, demisexuales, bisexuales, heterosexuales y homosexuales. Sin embargo, todavía no encuentran ese sentido de pertenencia como otras personas que se declaran desde su orientación sexual como pansexual, gay, bisexual, etc., o no se sienten identificados con la demisexualidad, la bisexualidad, entre otros.

Se espera que después de los 25 años ya la persona comience a relacionarse y vincularse frecuentemente con una sola orientación. Esto también se espera para que, dentro de su piscología, la construcción de relaciones sea estables porque la inestabilidad y el no pertenecer hace que las personas generen síndromes de ansiedad generalizada o algún tipo de conducta autodestructiva. Por esta razón, es importante tener en cuenta que esta categoría de antrosexualidad se ha establecido para acompañar a esas personas que todavía se están definiendo. Si bien no es obligatorio hacerlo, es importante en la construcción de vínculos que exista estabilidad”.

Lee también: Bicarbonato de sodio: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

¿Cómo puede una persona identificar que es antrosexual y cómo se diferencia de la bisexualidad, la pansexulidad y la demisexualidad?

CG: “La antrosexualidad se diferencia de la bisexualidad, la demisexualidad y la pansexualidad, justamente porque la persona está en la búsqueda. La palabra antro se relaciona con indagar en el fondo qué es lo que está sucediendo. Adicionalmente, como estamos en un siglo donde las generaciones tienen la posibilidad de vivir experiencias y construir su personalidad a partir de las diferentes maneras de relacionarse, encontramos que cada vez más esta categoría se está ampliando.

Por lo tanto, categorías como la bisexualidad y la demisexualidad hablan de un vínculo romántico por lo que se podría decir que en esto es en lo que se diferencia. Sin embargo, recordemos que estamos en tiempos de cambio y que en el campo médico se necesita categorizar para que las personas sintamos equilibrio y sintonía con las vivencias que vivimos”.

¿Esta categoría pertenece al ámbito del género o el sexo?

CG: “La antrosexualidad es una categoría que lleva a la persona a definir su orientación sexual. Por lo tanto, está más vinculada con el sexo que con el género. No obstante, comparte un punto intermedio entre los dos. La antrosexualidad es una categoría que busca dar equilibrio psicológico en la persona y que no se sienta excluida.

Cuando una persona se siente aislada, puede pensar que su vida carece de propósito. Empieza a generar conductas autodestructivas, por lo que hay que tener mucha paciencia y acompañamiento. Para los padres de adolescentes es importante tener en cuenta que son una generación diversa que requiere de mucha conversación y dar a conocerse tipo de categorías para que estas personas se sientan contenidas y amadas”.