Aprende a combatir la procrastinación con mindfulness y el método Pomodoro

En la era digital es difícil no estar distraídos o conocer lo que significa la palabra procrastinación, pero si no sabes de qué se trata, la palabra se refiere al acto de postponer algo hasta después, o hasta el día siguiente.

Las tareas procrastinadas pueden suceder cuando nos sentimos abrumados, cuando no nos motiva lo suficiente, o cuando tenemos miedo de fallar en el proceso y conseguir lo que deseamos.

Muchos estudios aseguran que nuestra capacidad de fijar nuestra atención ha cambiado y disminuido significativamente a partir del surgimiento de la web 2.0 y las redes sociales. Adicionalmente, por si fuera poco, las distracciones parecen ser emergencias constantes, el “scrolling” o el consumo de información mientras cargamos páginas durante horas sin prestar atención nos engaña y nos dice que debemos estar enterados de todo. Pero no es así.

Según Headspace, la organización y app de meditación en cabeza de un monje budista, si entendemos por qué lo hacemos, podemos romper el ciclo.

¿Por qué procrastinamos?

La procrastinación no es pereza ni desorden, según Timothy Pychyl, un profesor de psicología de la universidad de Carleton: “La procrastinación es un problema de manejo emocional. Procrastinamos cuando sentimos aversión por una tarea, resentimos tener que hacerla, o nos da miedo. Para evitar esas emociones, evadimos la tarea.”

Todos nuestros pensamientos negativos también pueden jugar un papel, y con esto nos referimos no a manifestar la incomodidad, o a expresar que no deseamos hacer la tarea, sino a todas esas narrativas en las que quizás nos digamos a nosotros mismos que no somos suficientes para hacer lo que debemos hacer. O incluso, si somos muy perfeccionistas, podemos sentir que es demasiado exigente nuestro propio estándar.

Debes saber sobre la procrastinación

· Entre más procrastinamos, más difícil se vuelve romper el hábito.

· Para motivarte puedes empezar con pequeñas tareas y pasos, en lugar de pensar en la meta final.

La procrastinación puede deberse a falta de motivación, evasión, distracción, y todo se resume en la incapacidad de poder detenernos y fijar nuestra atención en una sola tarea hasta finalizarla. Por esto, te damos tres frases que puedes repetirte cuando estés desbordado en scrolling:

Desbanca estos mitos e ideas

1. Siento que debo estar enterado de lo que está pasando en el mundo:

No, no debes estar informado de absolutamente todo, no es posible. No todo es urgente ni debes estar enterado de todas las noticias. Puedes consumir menos y consumir mejor, y leer solo unos 15 minutos durante dos momentos en el día para hacerte una idea de lo que pasa y continuar.

2. No me motiva lo que tengo que hacer:

A veces creemos que nos vamos a sentir mejor haciéndolo después, pero es muy probable que te sientas exactamente igual. Una manera de acercarnos a motivarnos mejor es dejar de pensar en el fin y en la gran meta, y empezar de a poco, con tareas pequeñas y repetitivas. El método pomodoro te puede ayudar. Cada vez que termines una pequeña tarea te sentirás satisfecho.

3. Soy muy bueno para el “multitasking”

Hay una mala noticia: hacer varias cosas a la vez no es una gran habilidad, es de hecho, una manera de hacerle daño a nuestro cerebro. Nuestra memoria necesita que la atención de nuestro cerebro pueda fijarse y concentrarse directamente en una tarea para fijar recuerdos. Así también, si no tenemos atención en una sola acción, no podremos hacer todo correctamente y estaremos haciéndole daño a nuestro cerebro, que funciona de manera lineal y no divergente.

¿Qué puedes hacer?

Ya sabes que para combatir la procrastinación debes concentrarte en una sola cosa, en una tarea, te recomendamos dos ejercicios clave.

Medita 10 o 15 minutos antes de empezar

Entre más presente estemos con nuestra mente más podremos reconocer su comportamiento y desanclarnos cuando está rumiando. El mindfulness ayuda a dar atención al presente y a volver sobre tu respiración, también permite que la mente dé todas las vueltas necesarias, para que cuando finalmente necesites concentrarte estés atento. Se ha encontrado que solo una sesión de 15 minutos reduce en un 22% la rumiación de la mente.

Aplica el método Pomodoro

Si no lo conoces, es el momento de hacerlo. El método pomodoro ayuda a organizar tus tareas en pequeños bloques para concentrar tu trabajo en breves intervalos y luego ayudar a descansar la mente. Curiosamente, ayuda a ser más productivo que si lo hicieras todo de una sola vez.

1. Elige tu tarea

2. Pon una alarma en 25 minutos y trabaja en la tarea durante ese tiempo. Solo te debes dedicar a eso.

3. Cuando termines tómate un descanso de 5 minutos para renovar la energía y comienza otro pomodoro.

4. Tómate un descanso de 15-30 minutos después de completar cuatro pomodoros.

