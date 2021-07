Aquí están las respuestas al buzón de confesiones y misterios del sexo

Recibimos todas tus preguntas sobre las dudas que tienes en el sexo en pareja a nuestro correo: cromoscom@gmail.com. Gracias por compartir tus misterios, aquí damos las respuestas dadas por el médico siquiatra y máster en sexología, el español Carlos Pol Bravo.

1. PREGUNTA:

La persona que escribe nos presenta el siguiente tema: Tengo 52 años y hace dos años entré en la menopausia, siento menos apetito sexual, ¿Tiene la menopausia algo que ver con esto?

RESPUESTA

En mis trabajos, sobre sexualidad en la mujer madura, cuyo título es “El verdadero poder sexual de la mujer madura” y aprovecho para hacer la respuesta: cierto es que, con la menopausia, hay una disminución de hormonas, una disminución del mecanismo fisiológico de la mujer, propio de la edad que todas las mujeres, han pasado o pasaran por él.

El apetito sexual se disminuye más que nada en el aspecto psicológico. Mirian Stoppard ginecóloga – sexóloga francesa, en su libro “La magia del Sexo” también habla de ello, de cómo la mujer, aunque tenga más años, y haya entrado en la menopausia no se le afecta en principio su deseo sexual. Le afecta es pensar “ya no soy útil, ya no soy fértil, ya no soy deseada”. Error.

De ahí la importancia del verdadero poder sexual de la mujer madura, donde ese sentimiento de pérdida, más psicosocial por las amistades, por con quien hables, con quien te rodees, por los propios familiares en muchas ocasiones ellos, con esa transculturalidad atávica negativa, de que una mujer pasados los 50 años, ya no tiene derecho a tan siquiera hablar de sexo. Grave error porque es cuando una mujer si quiere y desea, o es cuando más puede y debe hablar de sexo. ¿Por qué? porque ya es libre, no tiene menstruación, no va a engendrar, su sexualidad es de ella, y su experiencia es de ella.

La sexualidad, no se pierde en la mujer en esa edad, ni mucho menos, es más, la sexualidad en la mujer llega a términos muy largos 72-75 y hasta 80 años, y se describe que mujeres de 80 años tienen orgasmos, según la Dra. Stoppard y lo reitero.

Por lo tanto, ella tiene que preocuparse más de su sensualidad, de su cuerpo, de ella misma, de sentirse útil, aunque no sea fértil, de sentirse atractiva, aunque no tenga 30 años, y de sentirse deseada a pesar de los 50 años, porque no todo son altos tacones, ni minifaldas, ni estar súper maquillada.

Digo que el misterio de la sensualidad en la mujer madura proporciona mayor deseo en la sexualidad y esto significa cuidarse de una manera elegante, vestir de una forma sensual, atractiva propia de la edad, y poco a poco se reafirma en su personalidad humana, como sexual, y volverá a tener el deseo como antes. Eso es una realidad para ella y para todas las mujeres que lean esta respuesta.

2 PREGUNTA:

Tenemos ahora una pregunta que viene desde España, y dice: Buenas tardes desde España. Mi pregunta va relacionada con el deseo sexual en los hombres en épocas de estrés y tras la pandemia. ¿Cómo afecta a las relaciones de pareja de mucho tiempo?

RESPUESTA

Gran pregunta muy actual y muy importante, gracias a quien la hizo, porque puso el interés de la realidad y plantear un problema serio, como valido.

Tengo una frase que en entrevistas me han hecho la pregunta y respondo, “la sexualidad no se ha ido, solo que está dormida”.

Quiere decir que esto en los momentos actuales, es normal. Cuando hay que pensar en subsistir en el área no solo de salud, sino económica, social, laboral; desde luego eso produce el estrés que pregunta, y esa figura genera una situación donde la sexualidad pasa a un segundo nivel, cosa más que normal.

Tras la pandemia ese estrés, que hemos vivido aquí y en Europa, nos lleva a que se valore más el respirar, el comer, el dormir, tener las situaciones orgánicas solucionadas y después el sexo.

Desmond Morris, ya decía que había cuatro puntos validos antes del sexo: respiración, alimentación, bebida, dormir y después sexo; por tanto, lo estamos aplicando.

Que en estos momentos que no haya una actividad sexual como en otros, es más que normal, y ¿Cómo afecta la relación de pareja de mucho tiempo?, pues como las de corto tiempo, pero hay un factor diferencial, las de corto tiempo quizás tienen un empuje de la novedad, y las otras entre más tiempo tienen el razonamiento de la cotidianidad, que no es malo, es valorable para poderlo actualizar.

En consecuencia, considero que no hay que preocuparse porque haya una disminución de sexualidad en estos momentos, es lógico y a su vez ese estrés mantiene una alteración de las relaciones sexuales en él y en ella, por lo tanto, en la actualidad que afecte es normal, que sea motivo de preocupación es normal, pero que sea un problema de área sexológica, pues no hay problema. Es que valorar que la sexualidad volverá tranquilamente a sus feudos, como hace dos años o tres años, espero con esto haber respondido su pregunta.

3. PREGUNTA:

Dr. Pol, he oído hablar de la anorgasmia femenina, ¿eso es dificultad de orgasmo, que no puede tener orgasmo? Explíquemelo, por favor, me interesa para con mi pareja.

RESPUESTA

Le agradezco la pregunta porque es muy válida para que otras personas vean que este tema tan importante y común de equívocos, sea definido y aclarado para quien lo pueda leer.

El orgasmo en la mujer o el hombre, es la explosión máxima del sexo en función de la relación sexual o de la masturbación, orgasmo es el final, el camino, la excitación sexual en ambos sexos.

En cuanto a la anorgasmia femenina como tal, es una forma de no tener orgasmos, como puede ser la afectación en el hombre de la disfunción eréctil, de origen orgánico, o psicológico en alto porcentaje y tratable en la mayoría de casos. La dificultad del orgasmo no es la anorgasmia femenina, la dificultad del orgasmo es una fase anterior, es decir, la mujer que se demora más o que tiene dificultad en tener el orgasmo, como el hombre puede en ocasiones tener dificultad en la erección, que no significa una disfunción eréctil total, sino una dificultad para la erección, la mujer también en su orgasmo puede tener ese nivel de dificultad para obtenerlo.

Por tanto, no se puede decir que es anorgasmica, sino que le cuesta llegar al orgasmo, y claro que puede tener orgasmo; pero simplemente es más excitación, más trabajo sexual con la pareja y estar más pendiente de ella. Y la frase mía “Todo hombre debe ser un verdadero trabajador en la sexualidad con su pareja” frase valida, frase cierta. Espero haber respondido su pregunta, un feliz día.

4 -PREGUNTA:

Apreciado Dr. Pol. Me gustaría saber cuánta parte psicológica hay detrás de un vaginismo. ¿Realmente puede ser más causa del cerebro que de la menopausia? ¡Muchas gracias y saludos desde España!

RESPUESTA a la española que nos manda este comentario. Evidentemente en el vaginismo el 80% o 90% las causas son psicógenas.

Es una dificultad de penetración por contracción absoluta de los músculos en el tercio externo de la vagina, como el tercio medio, pero el cual no puede a veces si es un nivel tres ni siquiera insertarse un especulo de dentista Tal es la situación tan explosiva pero no grave, en cuanto a su presentación.

Y desde luego, es más fácil que sea psicógena cuando la afectación pasa, tras un tiempo determinado por la edad, y es más casi una fobia a la situación social evitando de esta manera la sexual, en donde ella puede decir, como tengo vaginismo y soy mayor, ya no tengo deseo sexual. Error.

La mujer tiene deseo sexual pasados los 40, 50, 60, 70 y hasta los 80 años. La mujer tiene un poderío sexual que no conoce lo suficiente y el sexo masculino se ha encargado de mantener esa figura errónea, quizás por interés, por la transculturalidad negativa todavía presente.

Sin embargo, la mujer del vaginismo en estos momentos de que, si es una mujer menopaúsica, puede tener un tratamiento muy válido de origen psicógeno indudablemente, donde se le solucione el problema y puede seguir teniendo una sexualidad sana, gratificante y duradera.

5 -PREGUNTA:

Buenos días doctor: llevo apenas cuatro meses con mi pareja después de vivir sola por unos años. Él no tiene erecciones y me hace sentir mal esto. Lo quiero mucho, pero en la cama no me siento satisfecha. Él se niega a tomar pastas. ¿Qué puedo hacer para estimularlo? Agradezco su respuesta.

RESPUESTA

La pregunta es interesante, pero tiene matices.

Lo primero habría que analizar qué edad tienen ustedes, porque cuando una disfunción eréctil, hay tres niveles de difusiones eréctil, una orgánica producida por un factor cardiovascular, neuropático, de otro aspecto hormonal, netamente orgánico repito, como los neurológicos, el síndrome del peroné, pene torcido y otros que no creo que sea el caso, porque aquí hablamos de disfunción.

Sin embargo, hay otras psicógenas netamente puras, ansiedad anticipatoria de fracaso en la relación sexual, lo cual produce terror, para concentrarse en su acción de deseo, como en la erección, por el hecho de que va a quedar mal, que no va a poder tener erección y no va a poder complacer a su pareja, se le junta de tal forma que le impide realizarlo, es netamente de tipo psicológico.

Y las otras son las mixtas, donde la disfunción sexual se produce por uno de los factores orgánicos o dos o uno de los factores del psicógenos, o dos o tres depende del caso; no es que me ponga fatalista, sino es hablar de la realidad de los temas.

Para esto también repito, claro que por hacer un consejo breve se puede hacer, pero no me gusta hacerlo de esa manera.

Agradecería a esta apreciada lectora que, ya que tuvo la confianza con nosotros de escribir esto, nos dijera las edades de cada uno de ellos, bastante importante en este caso y si al menos él tiene intento de erección o quiere tener la erección o está anulado plenamente en la sexualidad que entonces entraríamos a un concepto verdaderamente psicológico de nihilismo, no querer saber nada con el sexo por trauma que evidentemente nos ayudaría mucho a poder ahondar en el tema.

6 PREGUNTA:

Las relaciones anales entre parejas se dan: ¿por placer al varón, o la mujer también siente placer? ¿Qué recomienda a varones mayores para mejorar la frecuencia de la erección, dado que en la juventud se logran dos o más erecciones con eyaculación por hora?

RESPUESTA

Empiezo por la última, esa mitología de “semper paratus, semper fidelis” de la juventud tampoco es cierta. Un varón, un chico joven puede tener eyaculaciones evidentemente seguidas. El periodo refractario de un joven es evidentemente más corto que el de una persona adulta. Sin embargo, en ciertas ocasiones hay muchachos que también tienen un periodo refractario más largo, donde se basa todo el tema de erección en el hombre, es decir, el periodo refractario es el espacio en que tiene que volver a tomar la energía fisiológica, por decirlo de alguna manera, para poder tener una erección. Por tanto, aquello de si se logran dos o más eyaculaciones en una hora verdaderamente es poco usual. Un joven puede tener tres y hasta cinco en un día, pero eso de las horas es más de dudar. Con eso creo que respondo a la parte de la pregunta sobre la juventud.

Ahora, en cuanto a qué recomiendo a varones mayores para mejorar la frecuencia de la erección, ahí tenemos que entrar ya en un tema de sexología pura y cruda. Es normal que a un hombre mayor se le aumente el tiempo de frecuencia, no de la erección, que es diferente. Por tanto, hoy en día, y si la persona está en condiciones válidas, es recomendable que vaya a un médico, se haga un examen y le recete o le prescriba erectogénicos, palabra que se refiere a las pastillas que ayudan a la erección. Así las cosas, este señor, con un control médico de dichas pastillas, que es conveniente tener bajo un control médico, por temas cardiacos, hepáticos y renales, podría tener esa temática solucionada.

La siguiente es interesante porque es la relación anal, si se da más placer al hombre o a la mujer. Realmente habría que analizarlo bajo dos aspectos; si la mujer es totalmente pasiva y lo hace solo por complacer a su pareja —no solamente en la relación anal, sino en cualquiera otra— porque esa pasividad impide a veces una sexualidad activa. Pero en la realidad, las relaciones anales son para la gratificación de ambos, de ella y de él, porque la mujer puede llegar al orgasmo perfectamente, ya que las ondas de expansión en el impulso del pene, producen unas ondas expansivas hasta el hasta el clítoris que es el lugar donde se produce el orgasmo y se replican en la zona anal produciendo el orgasmo femenino por vía de clítoris, no por vía anal porque esto no existe. Y en cuanto a que el placer sea del hombre, pues sería lamentable porque creo que el sexo es cosa de dos. Con esto creo haber respondido a las preguntas.

7 PREGUNTA:

Buenas tardes, Dr. Pol. Tengo una serie de dudas que no sé si son comunes o solo las tengo yo: Los hombres y las mujeres no tienen el mismo deseo sexual, ¿correcto? Me refiero en cuanto a la frecuencia. ¿Cuántas veces al día piensa en sexo un hombre? ¿Y una mujer? ¿Si estamos de acuerdo en eso, sabemos el por qué? ¿Qué tanto es por un tema biológico y qué tanto es por un tema social/religioso? (Con independencia del por qué, ¿sería correcto decir que en los matrimonios “antiguos”, donde el hombre era mucho mayor que la mujer (entre 20 y 15 años) habría un mayor equilibrio de necesidades, entendiendo como tal la frecuencia del apetito sexual?) Muchas gracias de antemano por la respuesta.

RESPUESTA

Ambos sexos tienen el mismo deseo sexual; y puede ser indistintamente al de la pareja, sea cual sea el sexo, lo cual no tiene ninguna trascendencia. Con una buena comunicación y confianza se llega a la complicidad en ambos y con ello una a sexualidad gratificante.

Sobre la frecuencia, aquí sí, evidentemente, la mujer tiene la palabra. Ya que ellas son multiorgásmicas y el hombre no, debido al espacio del periodo refractario, propio del varón, en el ciclo de la Respuesta Sexual Normal, en que tarda cierto tiempo para que él pueda volver a tener una erección.

Y sobre el pensamiento diario de quién piensa más en el sexo, en este caso sí hay que preguntar a cada uno, y se haga la auto pregunta.

En referencia a si es un tema biológico, sí en lo antes respondido. Y el aspecto religioso y social, dependen inmensamente de la transculturalidad de cada caso y de cada persona, e incluso del grupo social y el ambiente donde se muevan, pero realmente esto no es un tema sexual.

8. PREGUNTA:

-Buenos días. Mi pregunta es acerca de un problema que nunca se me había presentado. Después del divorcio pasaron dos años hasta tener algo serio, desde hace 8 meses tengo una relación seria con una mujer muy liberal, menor que yo 10 años, hemos tenido buen sexo. Pero hace poco empezó a pedirme que ensayáramos posiciones nuevas y todas las veces quiere algo nuevo y distinto. ¿Será que ya no la satisfago en la cama? O que me está considerando ya viejo. Hasta ahora no he tenido dificultades con la erección.

RESPUESTA

En referencia a la pregunta de este señor, realmente no existe ningún problema, es cuestión de costumbres y de continuismo sexual.

El temor, pasado cierto tiempo de no haber tenido relaciones sexuales y ante la nueva circunstancia, evidentemente positiva, más que problemas son inquietudes y ansiedades que le produce a quien estos momentos vive, cosa normal.

La diferencia de edad en este caso, habiendo, como usted dice, buena sexualidad, favorece circunstancias de futuro. Y el que ella, al ser potencialmente erótica, buscando nuevas posiciones y variaciones, entra en el menú de la imaginación y de la propia pasión sexual, lo cual a usted lo debe satisfacer en vez de preocuparlo, ya que ella está comunicando sus deseos y no los guarda.

Y su pregunta de si no la satisface o lo considera viejo, máxime al no haber tenido dificultades con la erección, nos reafirma el comienzo de esta respuesta. Su nivel de preocupación y de circunstancialidad a la actitud y deseos de ella, se basa solo en un factor psicológico de temor de pérdida infundado o de usted no estar seguro de su sexualidad en esta nueva fase.

Esté tranquilo, así como satisfecho y disfrute de la confianza y comunicación de su pareja con usted, que para nada lo está eliminando de su vida. Se la pongo al revés; si usted fuera quien le expresara a ella sus deseos de novedad en las relaciones sexuales, sería porque usted está satisfecho con ella y quiere ampliar las experiencias eróticas con ella. Más bien le dejo una inquietud; ¿por qué no abre más bien su imaginación a la sensualidad, busca en algún libro nuevas caricias y sensaciones y es usted quien la sorprende?, ¿o un regalo de, por ejemplo, ropa interior en una cena, y sea usted quien la sorprenda?

Le deseo buena imaginación y buena sexualidad.

9 PREGUNTA:

Hola, Doctor. ¿Qué cree que es lo más importante para mantener la sintonía y la complicidad en una pareja que ya lleva muchos años junta? ¿Alguna recomendación?

RESPUESTA

Agradezco su interés en el tema y paso a responderle.

Al mantener una sintonía y una complicidad usted está utilizando dos palabras mágicas, y hay que unirlas, si hay educación, hay confianza y hay comunicación y estas llevan a la complicidad como siempre enfatizo.

Evidentemente con los años puede haber una lentitud en la sexualidad, e inclusive una molicie, una falta de interés en la misma porque “siempre lo mismo”, valga la frase. Sin embargo, si utilizamos la imaginación y entramos en alguna temática nueva de la sexualidad como en una buena paella española, por dar ejemplo, hay que ir poniendo el arroz, algo de langostinos, algo de pollo o de conejo, algo de cerdo, un poquito de pimienta, en fin, todo lo que se vaya ocurriendo. Y la imaginación, a su vez, va colocando más cosas. Aquí también, en la sexualidad, la recomendación concreta es que tenga una intención de buscar más intimidad, que haya una figura de nuevos juegos eróticos, que intenten conectar con figuras que les puedan interesar, porque “la imaginación al poder en la sexualidad” es vital para poder mantenerla. Los juguetes sexuales, por ejemplo —que no son ninguna aberración, como hemos dicho en muchos programas [oportunidades] e incluso en respuestas de este Buzón—, son parte de un erotismo de buena comunicación y, estando ambos de acuerdo y consensuados en el hecho, es una forma de abrir nuevos caminos en la sexualidad. Así también buscar figuras de posturas sexuales que puedan servirles [satisfacerles], que puedan serles nuevas, pudiendo mantener ese fuego porque con los años no significa que se pierda la sexualidad, se pierde es quizá por pereza, el buscar cosas nuevas. Voy a poner un comparativo fácil para terminar: Una belleza de mecedora que fuera de la abuela, si sirven los muelles y se cambia solamente la parte externa, uno vuelve a usarla y sentir el placer de mecerse en ella. Espero haber respondido su pregunta.

10. PREGUNTA:

Pregunta que nos hace un señor sobre la importancia y la necesidad de realización plena de la vida sexual con nuestra pareja. ¿Cómo hacer para preservarla y hasta cuándo será posible mantenerla? Con el paso de los años y especialmente en lo que se considera la edad de la vejez, continúa preguntando, más allá de nuestras propias posibilidades pienso que sería necesaria la ayuda de profesionales que puedan coadyuvar a en todos los aspectos atinentes a este complejo aspecto de la vida.

RESPUESTA:

Es una pregunta importante. Veo en su pregunta un gran interés en la edad madura y lo que llamamos los médicos, especialmente en psiquiatría y sexología, el área de gerontosexología, que no es ninguna palabra ofensiva ni es ninguna palabra castradora, que limite o sea limitadora con la edad. Al contrario, hay que tener clara la idea de la gerontosexología, significa la sexualidad en la tercera edad, a partir de los 50, 60 años, la que hay que seguir disfrutando.

Así las cosas, la gerontosexología realmente habla [se dirige] y se refiere a cómo preservar esa sexualidad, pues con los años, en lo que se entiende ya como [el comienzo de] la vejez, a los 60, 70 años, también hay todavía sexualidad; de ahí la importancia de la pregunta.

Realmente no especifica si el preservar la sexualidad es en forma de actitud o simplemente de conocimiento. Sin embargo, vamos a ampliarle el aspecto: la forma de actitud es generar nuevas posibilidades de erotismo, a través de, por qué no, juguetes eróticos, por qué no, de crear una mayor imaginación [desarrollar/estimular] en las situaciones, buscar el enriquecimiento de escenas, como puede ser ir a cenar a un sitio [fuera], ir con menos ropa interior, después, ellos sabiéndolo, tener el juego erótico del secretismo, de cómplices; y esto anima en muchos momentos las circunstancias sexuales.

Y en cuanto a lo de los profesionales, lo felicito porque poca gente piensa en ello.

Evidentemente los que hacemos medicina y sexualidad y los sexólogos que llevan el tema conocemos lo que es la gerontosexología, repito, porque podemos ayudar a dar a entender cómo con los años algunas fases de la sexualidad se disminuyen y otras se mantienen y algunas [hasta] se pueden llegar a potenciar, como es la propia sensibilidad.

Es verdad que con los años [el tiempo] el factor muscular, el hormonal, en ocasiones, voluntad de movimientos, por circunstancias inclusive anatómicas, es menor. Pero, a su vez, como haya un deseo de continuar la sexualidad.

Termino con una frase que utilizo mucho en congresos y en clases en la universidad: Hay cuatro fases de la vida, cuatro etapas en el ser humano; la infancia, la adolescencia [, la juventud], la madurez y la edad de los golden years, de los “años dorados”, y en ellas, la sexualidad es una forma de supervivencia. Vívala y disfrútela. Buen día.

