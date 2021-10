Asexualidad: ¿qué es y cómo saber si soy asexual?

Rafael Fernando Duque Ramírez, médico y ginecólogo de la Universidad del Bosque y sexólogo clínico de la Universidad Konrad Lorenz en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta qué es la asexualidad, qué tipos se asexuales existen y cómo identificarla.

Puedes leer: Adicción al sexo: qué es, cómo identificar si la padeces y cómo superarla

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

¿Qué es la asexualidad?

Este tipo de orientación no quiere decir que no pueda amar, el resto de las atracciones (la romántica, la intelectual, espiritual, etc.) siguen activas.

Una parte de los asexuales, ejercen el autoerotismo (se masturban y con ello quedan satisfechos y no les hace falta nadie más), ya que presentan excitación física, libido o impulso sexual pero no hacia una persona.

¿Cómo saber si una persona es asexual?

Encontrar esta respuesta puede tardar varios años, y se puede confundir con ciertos trastornos, al no sentir atracción y creer qué tal vez se es homosexual o que sufre de anorgasmia o de una alteración del deseo. En ocasiones solo hasta que un profesional indaga en los gustos y deseos, se puede llegar a la conclusión.

¿Cuántos tipos de asexuales hay?

La asexualidad en estado puro es muy extraña, se pueden encontrar casos de asexualidad de la siguiente forma:

Gris: donde dentro de la ausencia de deseo, se puede experimentar ocasionalmente un bajo impulso sexual, pero en muy raras ocasiones se busca llevar a la práctica.

Demisexualidad: son personas que solo experimentan atracción sexual si logran tener una fuerte conexión emocional con alguien (sentimientos de amor romántico o en una profunda amistad). Podría definirse como una asexualidad temporal hasta que conocen a la persona “adecuada”.

Te puede interesar leer: Los 5 beneficios del sexo oral certificados por la ciencia

¿Cuándo se descubrió la asexualidad?

En 1948, cuando el entomólogo Alfred Kinsey realizó el primer estudio en Estados Unidos sobre los comportamientos sexuales y encontró un grupo de personas que no sentían atracción sexual por nadie.

¿Cómo es tener una pareja asexual?

Si se es asexual también, no hay problema, el conflicto surge cuando no se es, ya que como el porcentaje de personas asexuadas es tan sólo de 1 %, es difícil que este encuentro se de por casualidad, es por esto que las parejas de los asexuados, sufren mucho por no sentirse deseados o amados y llegan a consulta, sin entender el conflicto de pareja, en busca de ayuda para no terminar su relación.

En algunos casos se puede solucionar los problemas de deseo, si se logra hacer una vinculación basadas en el romanticismo sin tener a lo erótico como objetivo prioritario.

Pero siempre se deben descartar primero las patologías asociadas al deseo. Regularmente los asexuados no consultan por qué no sufren por su condición.

Puedes leer: Orgasmo femenino: cómo llegar y reconocer el clímax en la cama