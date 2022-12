Salud: Así es un desayuno saludable según expertos de Harvard

Una de las claves para que el desayuno aporte al cuerpo es que debe ser variado, equilibrado y satisfactorio. Cabe resaltar que esta primera comida del día es una de las más importantes para mantener la energía en toda la jornada.

Según los expertos de la fundación, “no existe un desayuno ideal sino que hay multitud de combinaciones que tienen que adecuarse a las necesidades y circunstancias personales, geográficas y culturales”, destaca La Fundación Española de la Nutrición.

¿Qué no se puede comer para el desayuno?

Monique Tello, colaboradora especialista en nutrición y dietética de la Universidad de Harvard, propone ideas sencillas para cubrir los nutrientes esenciales con los que arrancar la jornada y llenarse de energía de forma sana.

Si bien cada persona tiene un estilo de vida diferente, el desayuno tiene beneficios en el rendimiento durante el día. Foto: Getty Images/iStockphoto - margouillatphotos

“Cuando miro las ofertas típicas de desayuno en muchos restaurantes, supermercados y camiones de comida, y pienso en la salud de nuestra nación, quiero llorar. Muffins, bagels, donas, panqueques, waffles, palitos de tostadas francesas... ¿Quiere un poco de tocino, salchichas o papas fritas con eso, señora? Comer así puede estar bien de vez en cuando, pero si lo hace con frecuencia, le garantizo que estos alimentos lo enfermarán, de una forma u otra.”, destaca primero la experta.

Igualmente destaca que para las células del cuerpo, “un tazón de cereal, un bagel, una tostada o un muffin no son diferentes a un postre. Los carbohidratos y azúcares procesados hacen que aumenten los niveles de azúcar en la sangre y de insulina. La insulina lleva fácilmente todo ese azúcar a las células grasas, donde se convierte en energía almacenada, también conocida como grasa corporal”.

¿Cómo es un desayuno saludable?

Para tener un desayuno saludable no es necesario llenar la mesa de comida que a la larga no le hará bien al cuerpo y sí podría generarle pesadez.

Monique Tello destaca que un desayuno saludable se caracteriza por dos alimentos básicos “frutas y verduras, cereales integrales (sin procesar) y proteínas y grasas saludables. Esto no es una tendencia, esto no es una opinión hippie. La evidencia es abrumadora. Y me encanta el tocino. Pero lo trato con respeto porque puede (y lo hace) causar un gran daño al cuerpo humano si se come con frecuencia”.

Uno de los consejos que la experta dio fue un tazón que aporta todo lo que necesitas al desayuno para que sea saludable:

Un tazón rápido y fácil de frutas/yogurt/cereales/nueces todos los días.