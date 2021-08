Beneficios del aceite de coco para el cabello y los secretos que deberías conocer

En entrevista con la Revista Cromos, Karry Aroka, experta apasionada por la belleza y amante de lo natural, nos contó los secretos y beneficios que podemos obtener al utilizar el aceite de coco en nuestro cabello. Descubre por qué lo deberías usar, los tipos de cabello que pueden hacerlo, una mascarilla casera con este producto y recomendaciones para sacarle el máximo provecho.

¿Por qué el aceite de coco es bueno para el cabello?

Karry Aroka (KA): “El aceite de coco ayuda en tratamientos caseros a la suavidad y textura de la fibra capilar. Se utiliza mucho para dar brillo al cabello. También es importante tener en cuenta que el aceite sea un aceite prensado o que lo hagas natural en casa… en los ingredientes debes mirar que sea 100 % aceite de coco y que no tenga siliconas ni alcoholes”.

¿Qué tipos de cabello pueden utilizarlo?

KA: “Es ideal usarlo en cabellos deshidratados, maltratados y con apariencia envejecida. Hay que tener en cuenta el tipo de cabello si es graso o seco. Si es graso, se debe usar de medios a puntas y si es seco se aplica de raíz a puntas.

Otro dato adicional es que el aceite de coco no se absorbe al 100 %, ya que su composición es densa y la fibra capilar no va a poder absorberla en su totalidad. Sin embargo, para cabellos demasiado resecos si es recomendable usarlo en la noche y al otro día lavar muy bien con suficiente champú para retirar residuos y que no se engrase la fibra capilar”.

¿Cómo se debe utilizar?

KA: “Cuando se logra sacar o extraer el aceite natural de coco el cabello puede absorber muy bien sus propiedades nutritivas. El aceite de coco puede funcionar para hidratar el cabello, pero no es bueno usarlo todo el tiempo. Se recomienda utilizarlo cada 15 o 20 días como para hacer un tratamiento diferente al que utiliza semanal”.

Mascarilla casera con aceite de coco

Ingredientes

- 2 cucharadas de la mascarilla o tratamiento que utilices.

- 1 cucharada aceite de coco.

- 10 gotas de aceite argán.

Procedimiento

- Integra todos los ingredientes en un recipiente y revuelve hasta que obtengas una mezcla homogénea.

- Aplica la mascarilla sobre el cabello limpio y deja actuar por 45 minutos.

- Enjuaga con abundante agua y champú. Asegúrate de que no queden residuos.

Recomendaciones clave

Para cabellos secos: aplica la mezcla de raíza a puntas y deja actuar por el tiempo sugerido.

Para cabellos grasos: aplica la mascarilla solo de medios a puntas y deja por 30 minutos.

¿Cuáles son las recomendaciones de uso?

KA: “La recomendación más importante es el uso nocturno y al otro día lavar con champú, ya que los aceites de día pueden ocasionar un efecto adverso. El aceite y el sol van a quemar más el cabello y se obtendrán resultados adversos.

El aceite de coco no se debe utilizar a diario, pues al ser aceitoso puede quitar el brillo y dejarlo opaco y sin forma “.

¿Quién es Karry Aroka?

Apasionada por la belleza desde niña, se dedicó desde muy joven a ayudar a las personas a verse mejor y a sentirse bellas. Comenzó a trabajar desde los 14 años, pues su mamá trabajaba en el medio y en ese momento descubrió qué era lo que quería ser y cuál era su pasión.

Estudió en Arturo Tejada Diseño y mercadeo de modas, sin dejar su pasión por la belleza. Realizó un curso de esteticista y se especializó en Estados Unidos en micro-picmentación. Es experta en maquillaje, cabello y coloración.