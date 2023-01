Beso del payaso: ¿qué es y qué tan peligrosa es esta viral práctica sexual?

Son diversas las ocurrencias que puede haber a la hora de pensar en todas las prácticas sexuales que existen, sin embargo, hay unas que resultan peligrosas, algo que deberían tener presente todos los que disfrutan de realizarlas, entre ellas está el famoso beso del payaso, un término muy popular en redes sociales.

También te puede interesar: Después de las fiestas decembrinas se presentan más infidelidades y divorcios

Aquí encuentras más contenidos como este

Este beso es una práctica de sexo oral durante el periodo menstrual de la mujer. Foto: Pexels - Cottonbro Studio - Pexels

El beso del payaso hace referencia a una práctica sexual que consiste en dar sexo oral a mujeres que se encuentran menstruando, es una variante del sexo oral convencional, el único detalle es que la persona que lo hace quedaría manchada con la sangre del periodo.

Si bien este acto puede resultar desagradable para muchas personas, para ellas puede resultar bastante placentero y además beneficioso, recordemos que tener sexo durante la menstruación puede ayudar a contrarrestar los molestos cólicos menstruales.

El peligro de practicar el beso de payaso

Aunque pueda resultar emocionante para quienes se animan a probar con el beso del payaso, no todo es positivo, ya que puede haber algunos riesgos que todos deberían conocer.

Hay muchas personas que disfrutan de hacerle sexo oral a una mujer mientras “tiene la regla” porque tienen cierto fetiche con la sangre, algo que coloquialmente se le conoce como “complejo de vampiro”, pero si se disfruta de esta práctica, hay quienes recomiendan tener cierto cuidado.

Además: Dejemos de normalizar dormir mal: ¿Cómo afecta el desempeño diario?

Algunos expertos afirman que las mujeres cuando tienen el periodo son más propensas a contagiarse de alguna infección, entonces al tener sexo oral es necesario tener todas las medidas higiene y seguridad para evitar cualquier problema incómodo a futuro.

Asimismo, de acuerdo con lo que dicen los médicos, la sangre menstrual puede ser riesgosa para quien la lame o ingiere cuando la mujer presenta alguna infección de transmisión sexual, como la sífilis, gonorrea y otras ITS.

¿Qué se puede hacer para evitar el riesgo?

Si de todas maneras quieren experimentar el beso del payaso, lo más recomendable es que la mujer se haga pruebas de enfermedades de transmisión sexual, asimismo, recuerden que la higiene es indispensable.

Por otro lado, el sexólogo español, Carlos Pol Bravo, afirma que no hay que tenerle pavor a la sangre menstrual: “Pensar en que la menstruación es mala no es más que una transculturalidad negativa, en especial porque en los libros sagrados se habla de la impureza de la mujer durante su ciclo menstrual y todo eso (…) Lo cierto es que a menos que la mujer esté contagiada con una gonorrea, sífilis o alguna enfermedad de transmisión sexual, este acto no es peligroso. Por supuesto, también se debe tener muy buena higiene, pero en general una enfermedad concreta no existe”.

Sugerimos leer: Lluvia dorada, una fantasía sexual secreta que muchos disfrutan